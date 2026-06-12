Iran stoppar tankfartyg i Hormuzsundet - explosioner hörda

Iranska styrkor har stoppat ett tankfartyg i Hormuzsundet, och explosioner rapporteras. Samtidigt pågår diplomatiska förhandlingar mellan USA och Iran om ett samförståndsavtal, men Teheran förnekar att något slutgiltigt beslut har fattats. En Hamasledare har släppts från israeliskt förvar, och oljepriset faller efter Trumps besked om att avblåsa attackerna. Världsbanken varnar för ekonomiska konsekvenser av konflikten.

Iranska styrkor stoppade under natten till torsdagen ett tankfartyg som påstods ha försökt ta sig genom Hormuzsundet utan tillstånd, rapporterar regimtrogna iranska medier enligt Al Jazeera.

Ett antal explosioner hördes vid kusten utanför staden Sirik kring midnatt svensk tid. Enligt Irans statliga tv- och radiobolag Irib är explosionerna kopplade till insatsen då fartyget stoppades. Under natten mot torsdagen påstod Iran att sundet stängts för trafik som svar på amerikanska anfall mot landet.

USA:s president Donald Trump varnade senare för en ny attackvåg även under natten mot fredagen, men blåste av den med motivering att diskussioner förts med Iran och att ett samförståndsavtal mellan länderna är på gång. Samtidigt som Trump hävdar att ett avtal är inom räckhåll, kommer motsägelsefulla uppgifter från Iran. Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, säger till iranska nyhetsbyrån Irna att Iran inte har tagit något slutgiltigt beslut om ett samförståndsavtal.

Iran kommer inte att kompromissa med sina röda linjer enligt talespersonen. Även iranska statliga medier rapporterar att ett samförståndsavtal mellan USA och Iran närmar sig, men att Iran inte har godkänt några detaljer i något utkast. Enligt nyhetsbyrån Fars är det mycket sannolikt att även Iran accepterar utkastet, men slutgiltigt besked saknas.

I en separat händelse har en framstående Hamasledare på ockuperade Västbanken släppts av israeliska myndigheter efter att ha suttit frihetsberövad utan rättegång i två år, uppger hans son till AFP. 71-årige Hassan Yousef, som var med och grundade Hamas på 1980-talet, släpptes i närheten av staden Hebron och har därefter förts till sjukhus. Yousef hade satts i administrativt förvar i oktober 2023, kort efter Hamas attack mot Israel, och har fängslats av Israel flera gånger tidigare.

Priset på Brentolja föll till strax under 90 dollar per fat efter Trumps besked om att han blåser av kvällens planerade attacker mot Iran. Priset har inte varit under 90 dollar per fat sedan i mars.

Trump hävdar att samtal har förts med det iranska ledarskapet på högsta nivån och att detaljer och slutliga punkter har godkänts av alla parter involverade, inklusive USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten, men nämner inte Iran som en av de parter som godkänt avtalet. Tid och plats för underskriften ska presenteras inom kort. EU:s utrikeschef Kaja Kallas har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera den senaste tidens eskalering.

En återgång till ett fullskaligt krig skulle vara enormt kostsamt för hela regionen, säger Kallas. Diplomatin är fortsatt den bästa vägen ut ur detta krig, tillägger hon. Hon har även varit i kontakt med Kuwaits utrikesminister. Världsbanken varnar i en ny ekonomisk prognos att kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin.

Den globala produktionen förväntas i år bara öka med 2,5 procent, en minskning från de senaste årens 2,9 procent. Spänningarna i Mellanöstern fortsätter att påverka råvarupriser och handelsvägar, och osäkerheten kring ett eventuellt avtal gör att marknaderna förblir volatila





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