Iran: Stoppat fartyg vid sundet, USA:s president varnar för attackvåg, tre svenskar bötfällts i Norge, barn och vuxen dödade i bilolycka i Nederländerna

Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. USA:s president varnar för en ny attackvåg mot Iran. Tre svenskar har bötfällts i Norge efter att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Tre barn och en vuxen har dött efter en bilolycka i Nederländerna.

Iran : Stoppat fartyg vid sundet Iran ska styrkor har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd, rapporterar regimtrogna medier i Iran , enligt Al Jazeera.

Ett antal explosioner uppges ha hörts vid kusten utanför staden Sirik kring midnatt svensk tid. Enligt Irans statliga tv- och radiobolag Irib är explosionerna kopplade till insatsen då fartyget stoppades. Under natten mot torsdagen påstod Iran att sundet stängts för trafik som svar på amerikanska anfall mot landet.

USA:s president Donald Trump har senare varnat för en ny attackvåg även under natten mot fredagen, men blåste av den med motivering att diskussioner förts med Iran och att ett samförståndsavtal mellan länderna är på gång. Tre svenska medborgare har bötfällts i Norge efter att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. – Polisen underrättades om gränsöverträdelsen klockan 19.06 av försvaret, säger insatsledare Maria Nilsen vid Finnmarks polisdistrikt.

Händelsen inträffade under torsdagen vid gränsen till Ryssland i Grense Jakobselv i Finnmark. De tre svenskarna fick böter på 8 000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser. Tre barn och en vuxen har dött efter att en bil kört på en skolklass som befann sig på en cykelutflykt i Nederländerna, rapporterar RTL Nieuws. Ytterligare tre barn vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Olyckan inträffade vid 12.30-tiden på torsdagen i provinsen Zeeland i den sydvästra delen av landet. En 19-årig man har gripits, men polisen har ännu inte bekräftat om han var föraren av föraren av fordonet.

"En fruktansvärd tragedi", beskriver Nederländerna utbildningsminister Rianne Letschert i ett inlägg på X. Polisen kontaktades angående ett personrån vid 16:40 i Örnsköldsvik. Det gällde en bilförare på väg 1068, väster om Trehörningsjö, som stannat till för att flytta ett trafikhinder. Okända gärningspersoner ska sedan ha dykt upp och stulit personliga ägodelar från föraren och bilen, innan de sedan lämnade platsen. Enligt polisen uppges de ha varit våldsamma.

Polisen beslagtog bilen för en teknisk undersökning. Vissa spår säkrades även. Händelsen utreds som rån och i nuläget finns inga misstänkta, skriver polisen på sin hemsida. I eftermiddags avgick Storbritanniens försvarsminister John Healey.

"Jag gör det nu med stor sorg och motvilja", skrev han på plattformen X. Bakgrunden är en konflikt med premiärminister Keir Starmer om försvarsutgifterna. Nu meddelar ministern för de väpnade styrkorna, Al Carns, att han också avgår. Han skriver på X: "Vi är skyldiga dem som tjänar Storbritannien att ge dem den utrustning de behöver för att utföra sitt uppdrag – och att visa dem lojalitet när uppdraget är slutfört. Vi misslyckas med båda delarna"





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