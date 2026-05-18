Iran threatens tech giants with fees for using underwater internet cables

Iran's military has threatened to impose fees on internet companies that use underwater cables connecting Europe, Asia, and the Persian Gulf, citing potential damage to internet traffic and financial systems if companies refuse to pay. The move could impact global internet connectivity and services, potentially affecting banks, military communications, and AI-powered applications.

Blockaden har redan lett till stigande energipriser. Under sundet finns det flera stora undervattenkablar som transporterar stora mängder internet- och finansiell trafik mellan Europa, Asien och Persiska viken.

Iran vill nu att världens största teknikföretag ska betala för att använda kablarna. I statliga medier har det också vagt hotats om att trafiken kan störas om företagen inte betalar.

"Vi kommer att införa avgifter på internetkablar", skrev den iranska militärens talesperson, Ebrahim Zolfaghari på Planen skulle innebära att teknikjättar som Google, Microsoft, Meta och Amazon tvingas betala avgifter, och att de företag som ansvarar för kablarna också måste betala licens. Samtidigt planerar Iran att inhemska företag ska ha ensamrätt för reparationer och underhåll. Det är oklart hur straffavgiften i praktiken ska betalas, eftersom bolagen inte kan föra över pengar till Iran på grund av amerikanska sanktioner.

Samtidigt har iranska medier hävdat att skador på kablarna skulle kunna kosta tusen miljarder kronor och påverka internettrafiken världen över. Det skulle även kunna störa banksystem, militära kommunikationer och bland annat AI-tjänster. – Syftet är att påtvinga den globala ekonomin en så hög kostnad att ingen någonsin vågar attackera Iran igen, säger Dina Esfandiary, Mellanösternchef på Bloomberg Economics till CNN.

Forskaren Mostafa Ahmed vid Habtoor Research Center i Förenade arabemiraten menar att flera attacker mot lederna skulle kunna utlösa en kedjereaktion som slutar i en "digital katastrof" över flera kontinenter, enligt den amerikanska kanalen. Kan bli stora står de för mindre än en procent av den globala internetbandbredden 2025, enligt TeleGeography. Den iranska militärens talesperson, Ebrahim Zolfaghari, vill införa avgifter på internetkablar under Hormuzsundet. Foto: ACTION PRESS / STELLA PICTURE





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Tech Giants Underwater Internet Cables Fees Global Internet Connectivity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel-Libanon Conflict, Iran-US Tensions, Hormuz Strait Closure, and China-US RelationsThe news text covers various international conflicts and tensions, including the ongoing conflict between Israel and Lebanon, the escalating tensions between Iran and the US, the closure of the strategic Hormuz Strait, and the evolving relationship between China and the US.

Read more »

Pakistanas inrikesminister reser till Iran för diskussioner med Irans ministrarPakistanas inrikesminister Syed Mohsin Naqvi har rest till Iran för att delta i förhandlingar om landets relationer och fortsatta fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Han fungerade också som medlare när parterna förhandlade fram en vapenvila i april, och Europas länder förhandlar nu med Irans revolutionsgarde om säker passage genom Hormuzsundet.

Read more »

USA och Israel utför attack mot Iran, dödar landets högsta ledare. Iran svarar med motattacker mot Israel. Världens blickar på USA och IranDen 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en attack mot Iran, vilket resulterade i dödsfall av den högre lederna och upprörda reaktioner från Iran. Sedan dess väntar världen på beskedet om ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran. De tidigare attackerna mot Israel har fått blockaden av Hormuzsundet att bli en hotad fråga.

Read more »

Nya lastbilsrutter i krigets Mellanöstern – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »