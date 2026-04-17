Iran tillbakavisar Trump – inget uranöverlämnande aktuellt

Irans utrikesdepartement dementerar Donald Trumps påståenden om att landet gått med på att överlämna anrikat uran eller stoppa sitt kärnteknikprogram. USA överväger att skicka vicepresidenten till Pakistan för nya förhandlingar.

Iran s utrikesdepartement har tydligt tillbakavisat påståenden från USA:s president Donald Trump om att landet skulle ha gått med på att överlämna sitt anrikade uran till USA eller att stoppa sitt kärnteknikprogram . En talesperson för departementet förklarade i statlig television att ett överlämnande av anrikat uran till USA aldrig har varit ett alternativ.

Dessa uttalanden kommer som en direkt motsvarighet till Trumps påståenden som spreds under torsdagen, där han hävdade att Iran hade ingått en överenskommelse. Trump uttryckte sig optimistiskt och sade till Reuters att processen skulle ske på ett lugnt och gradvis sätt, där USA skulle samarbeta med Iran för att transportera tillbaka uranet.

Rapporter från CBC News indikerar vidare att USA överväger att skicka vicepresidenten, JD Vance, till Pakistan för att försöka förhandla fram ett avtal med Iran. Även om inget specifikt datum har fastställts, skulle ett sådant besök kunna äga rum redan nästa måndag, enligt källor som nyhetskanalen talat med.

Detta potentiella besök sker kort efter att tidigare förhandlingar med Iran bröt samman, vilka även de leddes av JD Vance. Uppgifterna om Vances möjliga resa till Pakistan sammanfaller med Trumps tillkännagivande om att Hormuzsundet har öppnats igen.

Trump skrev på Truth Social att sundet är redo för full passage, och Irans utrikesminister, Seyed Abbas Araghchi, bekräftade på X att sundet nu är öppet för kommersiell trafik, vilket även rapporteras ha lett till en börsuppgång och ett ras i oljepriset.

Bland de övriga nyheterna rapporteras om en trafikolycka på E6:an vid Fyllinge där fem personer var involverade, men inga allvarliga skador rapporterades. I Tyskland upptäcktes en bortglömd låda med 20 fågelspindlar på ett tåg i Baden-Württemberg, som senare kunde återlämnas till ägaren.

I Hammarö har en kvinna som hittades avliden i vattnet den 6 april identifierats som en person som varit anmäld saknad sedan januari, och polisen misstänker inget brott.

Statsminister Ulf Kristersson deltar idag, den 17 april, i ett digitalt toppmöte om Hormuzsundet som arrangeras av Frankrike och Storbritannien, där ledare ska diskutera sjöfartsfrågor, säkerhet och ekonomiska frågor kopplade till sundet.

Sveriges kung Carl XVI Gustaf befinner sig i Ukraina för ett historiskt besök, det första av en monark sedan krigsutbrottet 2022. Kungen, tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenergard, ska träffa president Volodymyr Zelenskyj och delta i en minnesceremoni.

Hovrätten har fastställt domen för en 19-åring som dömts till fem års fängelse för grovt vapenbrott efter en skjutning i höstas. En annan 19-åring, som tidigare frikänts, döms nu i hovrätten till två års fängelse för medhjälp till grovt vapenbrott.

Slutligen rapporteras det om driftstörningar hos storbanken Swedbank som påverkar betalningar, vilket bankens presschef har bett om ursäkt för





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Kärnteknikprogram Donald Trump Hormuzsundet Diplomati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konflikten fördjupas: Iran svarar på USA- och Israels attacker, fredssamtal under pressSpänningarna i Mellanöstern eskalerar efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran, vilket ledde till Irans högste ledare ayatolla Khameneis död. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot grannländer. Samtidigt fortsätter diplomatiska ansträngningar, men fredssamtalen mellan USA och Iran samt de historiska samtalen mellan Israel och Libanon brottas med stora oenigheter, särskilt gällande Irans kärnenergiprogram och sjöfarten i Hormuzsundet. USA skickar ytterligare militär till regionen som en följd av den alltmer instabila situationen.

Read more »

Uppgifter: Misstänkt handel i oljeterminer inför IranbeskedTillsynsmyndigheten CFTC utreder misstänkt vältajmade affärer i oljeterminer inför politiska besked från Donald Trump om Iran.

Read more »

Trump: nya samtal under torsdagen – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Fifa-basens diplomati i skuggan av Trump och IranFifa-ordföranden Gianni Infantino befinner sig i en svår sits då Irans VM-deltagande hotas av Donald Trumps agerande och den pågående konflikten. Infantino försöker med skytteldiplomati för att säkra Irans plats i VM, trots att USA nekar iranska supportrar visum.

Read more »

Trump tror på avtal med Iran, Israel stannar i LibanonUSA:s president Donald Trump indikerar möjligheten av ett möte med Iran under helgen och uttrycker optimism kring ett kommande avtal som kan sänka oljepriset och inflationen. Samtidigt meddelar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att israeliska trupper blir kvar i Libanon trots en vapenvila. Iranska medier rapporterar även att Google åter är tillgängligt i landet efter en 48-dagars paus.

Read more »

Iran: Hormuzsundet är nu helt öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »