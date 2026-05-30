Iran-USA förhandlingar fortsätter under Trump-tveksamhet och eskalerande Libanon-konflikt

Iráns rådgivare anklagar Trump för diplomatiska brott medan USA och Iran nära ett preliminärt avtal om vapenvila. Samtidigt orsakar israeliska attacker i Libanon barnoffer och EU inför nya sanktioner mot Hamas.

Iran s högt uppsatta rådgivare Mohsen Rezaei, som är nära den suprema ledaren Mojtaba Khamenei, anklagade på lördagen USA :s president Donald Trump för att bryta mot diplomatiska normer för tredje gången, enligt Reuters.

Rezaeis uttalanden följer efter ett nytt tveksamt utvecklat möte i Vita huset där Trump enligt egna utsagor hade för avsikt att fatta ett slutligt beslut om en potentiell överenskommelse med Iran. Samtidigt framhåller en Vita hus-tjänsteman att Trump endast kommer att godkänna ett avtal som fullt ut uppfyller alla hans villkor och som är till fördel för USA.

Situationen förblir oklar trots att källor talar om att de två länderna var nära att nå en preliminär överenskommelse om en förlängning av vapenvilan med 60 dagar och att inleda nya samtal om Irans kärnvapenprogram. Enligt den amerikanska vicepresidenten JD Vance är ett sådant preliminärt avtal i sig bekräftat men presidentens slutgiltiga godkännande är ännu osäkert. Konflikten i Mellanöstern fortsätter att eskalera på flera fronter.

I södra Libanon har israeliska attacker under fredagen orsakat döden till elva personer, inklusive en räddningsarbetare, och åtta andra har skadats, enligt Libanons hälsodepartement. Trots en formell vapenvila mellan Israel och Libanon sedan april fortsätter spänningarna framför allt mellan Israel och den shiamiliserade gruppen Hizbollah. Rapport från Reuters och Unicef visar ett alarmerande tal på barnsom offer: i genomsnitt har elva barn dödats eller skadats varje dag under den senaste veckan, och totalt 77 barn under de sista sju dagarna.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu meddelade att israeliska styrkor har korsat Litanifloden i Libanon och遏opererar även i Beirut. Den libanesiska regeringen beskriver attackerna som ett uppenbart brott mot humanitär lag. Inom ramen för sina fortsatta sanktioner mot Iran har USA enligt finansminister Scott Bessent frusit kryptotillgångar till ett värde av en miljard dollar som ska tillhöra iranska entiteter. Detta är en del av den bredare ekonomiska kampanjen som president Trump har inlett.

Samtidigt finns ett akut behov av att lösa frågan om Irans lagring av anrikat uran. Enligt IAEA har Iran cirka 440 kilo uran som är anrikat upp till 60 procent, vilket är ett förråd som Trump har krävt ska exporteras. En potentiell lösning har tagits i anspråk av Kazakstan, vars president Kassym-Jomart Tokayev enligt IAEA-chef Rafael Grossi signalerat att landet är villigt att ta emot materialet för säker lagring.

Grossi pekar på att Kazakstan redan förvarar lågkoncentrerat uran, vilket skapar en infrastruktur för säker handhavande. Detta möjliggör en förlängning av vapenvilan mellan Iran och USA, men hanvar godkännande från Trump förblir den största hinder. Parallellt med de diplomatiska försök har EU meddelat nya sanktioner, inklusive mot medlemmar i Hamas politiska byrån och organisationen Palestinska Islamiska Jihad, vilket ytterligare komplicerar regionens politiska landskap





