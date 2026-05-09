Iran-USA-konflikt, blockad i Hormuzsundet, oljeläckage, militära medel mot USA:s blockad, svensk polisdonation, ny upptrappning i Libanon, Israels flyganfall

Den senaste tiden har det varit en intensiv utveckling i flera konflikter. Iran har inte återkommit med svar på det amerikanska fredsförslaget, vilket ifrågasätter USA:s motiv. Det brittiska militärfartyget HMS Dragon är på väg till Mellanöstern inför en internationell insats i Hormuzsundet. Satellitbilder visar ett misstänkt oljeläckage som sprids utanför den iranska ön Khargs kust. Svensk polis har donerat 1 000 förstaförbandskit till den libanesiska polisen. Från och med nu kommer USA:s blockad i Hormuzsundet bemötas med militära medel, rapporterar iranska Fars. Minst fyra personer har dödats i Israels fortsatta flyganfall i södra Libanon, enligt libanesiska myndigheter.

Iran har fortfarande inte återkommit med svar på det amerikanska fredsförslaget. Irans utrikesminister ifrågasätter USA:s motiv. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger i ett uttalande på lördagen att de "ökade spänningarna i Persiska viken som amerikanska styrkor ligger bakom och deras många överträdelser av vapenvilan har förstärkt misstanken om USA:s motiv och seriositet".

Det brittiska militärfartyget HMS Dragon är på väg till Mellanöstern inför en kommande internationell insats i Hormuzsundet. Uppdraget, som initierats av den premiärministern Keir Starmer och Frankrikes president Emmanuel Macron, syftar till att säkerställa fri väg genom Hormuzsundet när kriget mellan Iran och USA är över. En nära medarbetare till Irans högste ledare säger att att kontrollera Hormuzsundet är lika värdefullt för Iran som att ha en atombomb.

USA inväntar nu svaret på ett förslag till fredsavtal som skickats till Iran. Samtidigt har vicepresidenten JD Vance träffat en av medlarna, Qatars premiärminister Sheikh Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, under fredagen. Mötet hölls i Washington DC, skriver Efteråt pratade utrikesministern Marco Rubio med journalister som samlats på plats. Han sa att USA förväntade sig ett svar om förslaget under fredagen.

– Vi får se vad deras svar innebär. Förhoppningen är att det är något som vi på allvar kan ta med i förhandlingarna. Jag hoppas att det är ett seriöst erbjudande. Jag gör verkligen det, sa han enligt Axios.

Satellitbilder visar ett misstänkt oljeläckage som sprids utanför den iranska ön Khargs kust. Nästan all Irans oljeexport passerar ön. Företaget Orbital eos, som övervakar oljeläckage, uppger för The New York Times att läckaget i torsdags verkade täcka mer än 52 kvadratkilometer. Svensk polis har donerat 1 000 förstaförbandskit till den libanesiska polisen.

Förbandskiten innehåller bland annat tourniqueter, gasbindor och dauerförband. Från och med nu kommer USA:s blockad i Hormuzsundet bemötas med militära medel, rapporterar iranska Fars. USA har sedan ett par veckor tillbaka blockerat fartyg på väg in- och ut ur iranska hamnar, i syfte att öka pressen på Iran. Statlig iransk media rapporterar på fredagseftermiddagen om "sporadiska sammandrabbningar" mellan iranska styrkor och amerikanska fartyg i Hormuzsundet.

Det senaste dygnet har det rapporterats om nya attacker mellan USA och Iran i området kring sundet. Iran hävdar att USA brutit mot vapenvilan som råder sedan några veckor tillbaka, medan USA menar att vapenvilan fortfarande gäller. Minst fyra personer har dödats i Israels fortsatta flyganfall i södra Libanon, enligt libanesiska myndigheter. Fyra personer, varav två kvinnor, dödades i ett anfall mot en ort utanför den större staden Tyr på fredagen, enligt Libanons hälsodepartement.

I norra Israel larmas det om projektiler som skjutits från libanesiskt håll, men de ska inte ha orsakat någon skada. Det sker en ny upptrappning i kriget i Libanon, trots att det formellt ska råda en skör vapenvila. Den har i sin tur bäring på det större Irankriget. Strider har fortsatt i den del av södra Libanon som Israel har kontroll över, med fler israeliska flyganfall.

På torsdagen rapporterades minst tolv dödsfall i de israeliska anfallen och på onsdagen minst fyra





