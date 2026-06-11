Iran-USA-konflikt: USA anklagas för attack mot Iran, Iran svarar med attacker mot Bahrain, Jordanien och Kuwait

Irans utrikesdepartement beskriver den sköra vapenvilan med USA efter USA:s senaste attackvåg mot landet. USA anklagas för attack mot Iran, som Iran fördömer som olaglig och kriminell. USA svarar med attacker mot Iran, som Iran anklagar för att ha blockerat Hormuzsundet.

Amirhosein Khorgooi /AP/TTSå beskriver Irans utrikesdepartement den sköra vapenvilan med USA. Detta i ljuset av USA:s senaste attackvåg mot landet, som fördöms av Teheran som ’olaglig och kriminell’.

USA säger sig ha anfallit och oskadliggjort en tredje tanker som denna vecka försökt bryta landets sjöblockad gentemot Irans hamnar. USA:s militärkommando Centcom skriver på att det rör det sig om den Guinea-Bissauflaggade tankern M/T Jalveer, som försökte transportera olja från Iran genom Omanviken. Ett amerikanskt stridsflygplan ska ha avfyrat två robotar av typen Hellfire som träffade fartygets maskinrum. Det skedde efter att USA:s militär flera gånger uppmanat fartyget att stanna, utan att uppmaningen hörsammats, skriver Centcom.

Under natten till torsdagen genomförde både USA och Iran attacker. Regimtrogna iranska medier rapporterade om smällar i hamnstaden Bandar Abbad, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Iran svarade med att attackera mål i Bahrain, Jordanien och Kuwait och hävda att Hormuzsundet stängts. Jordaniens militär uppger på torsdagen att den skjutit ned 20 robotar som avfyrats från Iran, utan att orsaka skada.

Iran meddelar också att man angripit två fartyg vid det för den globala oljehandeln så viktiga Hormuzsundet, samt utfärdat en varning om att alla fartyg som försöker passera därigenom kommer att attackeras. Enligt Iran har sundet helt stängts för trafik. Irankriget inleddes i slutet av februari med USA:s och Israels attack mot landet. Den motiverades med att Iran var nära att framställa kärnvapen. Under våren har både USA och Iran i omgångar blockerat Hormuzsundet





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