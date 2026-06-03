Iran varnar: Attack mot Beirut skulle återuppliva fullskaligt krig

Irans utrikesminister Abbas Araghchi varnar för att en attack mot Beirut skulle leda till ett fullskaligt krig i Mellanöstern. Samtidigt rapporteras om iranska attacker mot Kuwait och Bahrain, samt spänningar mellan Trump och Netanyahu.

Iran s utrikesminister Abbas Araghchi varnar för att en attack mot Libanons huvudstad Beirut skulle innebära att kriget i Mellanöstern blossar upp med full kraft igen.

- Våra väpnade styrkor står redo att anfalla Israel om landet attackerar Beirut, säger Araghchi till den libanesiska tv-kanalen Al Mayadeen. Israel har hotat att bomba Beiruts södra förorter i en upptrappning av sin omfattande militärinsats mot libanesiska Hizbollah. USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering, men nya attacker skedde så sent som på tisdagen.

I de utdragna förhandlingarna om USA:s krig mot Iran har Teheran krävt att ett avtal även ska ge fred i Libanon. Samtidigt har Iran attackerat ett amerikansk militärfartyg, uppger Irans statliga media under onsdagen. Det rapporterar Reuters. Skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait.

Det meddelade Irans revolutionsgardet på onsdagen, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska kanalen Tasnim. Iran attackerade den civila flygplatsen med drönare i en avsiktlig, välplanerad och omotiverad attack, står det i inlägget. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu förnekar inte att han och USA:s president Donald Trump hamnar i svåra diskussioner, skriver Times of Israel. Uttalandet kommer efter att medieuppgifter om ett bråk mellan de båda ländernas ledare där Trump ska ha kallat Netanyahu för helt jävla galen.

- Jag tänker inte gå in på detaljerna i våra samtal. Vi har haft tusentals, ja, i alla fall väldigt många. Och om du tycker att det här är en kris, borde du höra våra andra samtal, säger Netanyahu. Trump om bråket med Netanyahu: Störd.

Ett påstått bråk mellan Donald Trump och Benjamin Netanyahu har lett till rubriker under de senaste dagarna. Enligt uppgifter till Axios ska Trump ha kallat Netanyahu för helt jävla galen och sagt att den israeliska premiärministern skulle sitta i fängelse om det inte vore för Trump.

När den amerikanska presidenten får frågan om det stämmer, om han verkligen sagt så till Netanyahu, svarar han: - Ja, jag skulle inte säga att jag var arg, utan snarare lite störd på ständiga konflikt med Libanon. Vid något tillfälle sade jag att Bibi, vi måste sluta med det här, vi måste sluta, säger han till New York Post. Trump tillägger att de båda ledarna har en fortsatt god relation och att han tycker bra om Bibi, som Netanyahu kallas.

Minst 63 personer skadades nattens iranska attack mot Kuwait, uppger landets hälsoministerium. Både Iran och USA ska ha genomfört attacker i regionen under natten - bägge parter hävdar självförsvar eller moteld. Donald Trump uppger på onsdagen att Irans högsta ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei, deltar i samtalen med USA. Trump, som intervjuas i en podcast av New York Post, säger enligt Reuters att han förmodligen kommer att träffa Khamenei vid något tillfälle.

Han säger också att Iran redan har gått med på att inte ha kärnvapen. Ingen av dem lyckades nå sina uppsatta mål, skriver USA:s regionala militärkommando Centcom på X om den iranska beskjutningen mot Kuwait och Bahrain. Man hävdar bland annat att två iranska robotar mot det förstnämnda grannlandet varit för korta eller havererat i luften och att tre mot det andra nedskjutits av amerikanskt och bahrainskt luftförsvar.

Kuwaits försvarsmakt säger i statliga nyhetsbyrån Kuna samtidigt att drönar- och robotattacker träffat en terminal på internationella flygplatsen där man noterar betydande materiella skador och flera skadade personer. Flera flighter ska ha ställts in och en del flygtrafik omdirigeras. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain, uppger USA:s militär under natten mot onsdagen. Iran uppger att man svarat på amerikanska attacker.

Den amerikanska militära ledningscentralen Centcom uppger att amerikanska styrkor samt Bahrains luftförsvar skjutit ned tre robotar som avfyrats mot det senare landet. Irans revolutionsgarde å sin sida uppger enligt iranska medier att man attackerat en amerikansk bas i Bahrain som svar på amerikanska attacker. Den amerikanska militären besköt under tisdagen en tanker på väg mot den iranska ön Kharg. Enligt Centcom har man även utfört en attack mot ett militärt mål på ön Qeshm.

Situationen i Mellanöstern förblir extremt spänd med flera parallella konflikter och diplomatiska utspel. Irans varning om en fullskalig upptrappning om Beirut attackeras, tillsammans med de pågående striderna mellan Israel och Hizbollah, skapar en osäker framtid. Samtidigt fortsätter de amerikansk-iranska spänningarna med ömsesidiga attacker och retorik. USA:s president försöker balansera relationen med Israel och samtidigt förhandla med Iran. Utfallet av dessa händelser kan komma att forma hela regionens framtid





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