Iranian Military Closes Hormuz Strait, US Attacks Iran, Israel Approves Settlements, Amnesty Criticizes Israel, and More

This news text covers a range of topics, including the closure of the Hormuz Strait by Iran, the US attacks on Iran, the approval of settlements by Israel, the criticism of Israel by Amnesty International, and more.

Irans högsta militära ledning meddelar att Hormuzsundet nu är helt stängt för passage för alla fartyg, inklusive oljetankers och kommersiella fartyg. Alla fartyg som försöker passera sundet kommer att angripas.

USA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs av militärkommandot som "självförsvar" som svar på "Irans obefogade och fortsatta aggression". I en kommentar säger generalsekreteraren Agnès Callamard i Amnesty International att det "vi bevittnar är en avsiktlig och statligt driven annektering, i fullständig strid med internationell rätt, som utvecklas framför ögonen på hela världen". Israels regering förväntas i dag godkänna en plan att finansiera och bygga 61 nyligen godkända bosättningar.

Mer än 350 miljoner dollar avsätts för att genomföra planen. USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att USA kommer att slå till mot mål i Iran under natten. Försvarsministern säger vidare att Centcom "kommer att ha mycket att göra i natt"





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