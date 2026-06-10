Iranian Military Closes Strait, US Attacks Iran, and More News

This news text covers various topics such as the closure of the Strait of Hormuz by Iran's military, US attacks on Iran, and the involvement of Qatar as a mediator in the ongoing negotiations between the two countries. It also includes updates on the situation in Lebanon and the ongoing conflict between Israel and Iran.

Iran s högsta militära ledning meddelar enligt Reuters att Hormuzsundet nu är helt stängt för passage för alla fartyg, inklusive oljetankers och kommersiella fartyg. Alla fartyg som försöker passera sundet kommer att angripas.

USA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs av militärkommandot som 'självförsvar' som svar på 'Irans obefogade och fortsatta aggression'. Iraniska medier rapporterar om explosioner på flera platser i anslutning till Hormuzsundet. Rapporter kommer från Minab och Sirik.

Samt från Bandar Abbas, Qeshm och Hengam. Medier i Iran rapporterar även om att luftvärnet har aktiverats i västra Teheran. Det finns även rapporter om explosioner i staden Gorgan vid Kaspiska havet. USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger i samband med ett besök hos USA:s militärkommando Centcom att USA kommer att slå till mot mål i Iran under natten.

Hegseth uppger att man kommer 'slå till hårt', rapporterar Reuters. Försvarsministern säger vidare att Centcom 'kommer att ha mycket att göra i natt'. USA:s president Donald Trump hävdar att över 100 miljoner fat olja förts med oljetankers genom Hormuzsundet, som ett resultat av en 'hemlig operation'. Operationen går ut på att amerikanska flottan eskorterar fartyg genom sundet.

'Över 200 kommersiella fartyg har tryggt färdats genom sundet. Denna enormt framgångsrika insats beror på att Amerikas förenta stater KONTROLLERAR Hormuzsundet – INTE Iran', skriver Trump. Sent på tisdagen genomförde USA nya attacker mot Iran. angreppen beskrevs som ett svar på måndagens nedskjutning av en amerikansk helikopter i Hormuzsundet. Iran hävdar att civil infrastruktur skadades i attackerna.

Den iranska presidenten Masoud Pezeshkian skriver på X att dessa attacker inte är ett tecken på styrka utan ett tecken på desperation, rapporterar Reuters. Under en pressträff i Vita huset säger USA:s president Donald Trump att USA ska 'slå till mot Iran mycket hårt', om inget fredsavtal sluts med Iran.

– Vi attackerade dem i går, vi kommer att slå till mot dem i dag igen, säger presidenten som svar på en fråga kring ett inlägg på Truth Social tidigare under dagen, då Trump sa att Iran skulle få 'betala priset' för att ha tagit för lång tid på sig att skriva på ett avtal. Ett avtal med Iran om att de ska avstå från att skaffa kärnvapen är redan förhandlat, men behöver skrivas på, hävdar presidenten.

En oljetanker lastad med två miljoner fat råolja har satt kurs mot Europa efter att ha passerat Hormuzsundet. Det är första gången sedan i mars som en tanker lämnar sundet med Europa som destination, rapporterar Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Israel har genomfört nya dödliga angrepp i södra Libanon, rapporterar libanesiska medier. Totalt har minst tolv människor dödats i orterna Tayr Dibba och Deir Qanun al-Nahr, uppger en sjukhuskälla för AFP.

Över 3 600 människor har dödats i israeliska attacker i landet sedan den 2 mars, då Israel trappade upp i Libanon efter raketangrepp från shiamilisen Hizbollah som i sin tur var ett svar på Israels och USA:s krig mot Iran. FN:s människorättschef Volker Türk meddelar på onsdagen att han kommer att skicka ett team till Libanon för att samla bevis för eventuella krigsförbrytelser och brott mot folkrätten





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