Iranierna kräver garantier för att fientligheterna i Libanon ska upphöra, USA attackerar fartyg i Stilla havet, minst 25 döda i Israel-attacker, USA och Iran avbryter samtal, USA dödar tre i narkotikakrig, Burnham vinner val i England, USA dödar minst 211 i Karibiska havet

Iranierna har krävt garantier för att fientligheterna i Libanon upphör i enlighet med det undertecknade avtalet, säger en diplomat till FT. Antalet är mer än fem gånger den genomsnittliga dagliga nivån som registrerades under de första tio dagarna i juni, skriver sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine på X. Siffran som registrerades under onsdagen är den högsta sedan mitten av april, då Hormuzsundet öppnades tillfälligt.

Liljeholmsbron i Stockholm har fastnat i öppet läge. Prognosen är att det kan ta en timme att åtgärda problemet, enligt polisen. Ukraina: Ryssland har angripit fartyg i Svarta havet En person har dödats i ryska drönaranfall mot två civila fartyg i Svarta havet. Flera har skadats, enligt ukrainska uppgifter.

Till följd av den ryska drönarattacken mot civila fartyg i Svarta havet dödades en besättningsmedlem på ett Panamaflaggat fartyg och två andra sjömän skadades, varav en allvarligt. Även ett fartyg som är flaggat i Saint Kitts och Nevis träffats, och att tre av dess besättningsmedlemmar skadats. Detta är ytterligare ett bevis på att Ryssland för ett krig mot sjöfartsfriheten, internationell handel och global livsmedelssäkerhet.

Minst 25 personer har dödats efter att Israel slagit till mot mål i Libanon, rapporterar TT med hänvisning till libanesiska L’Orient Le Jour. Enligt Israel är attackerna ett svar på Hizbollahs ”upprepade kränkningar” av vapenvilan. Enligt AP uppger Hizbollah samtidigt att det pågår intensiva sammandrabbningar. Vår högsta plikt är att skydda Israels medborgare och IDF-soldaterna, och denna åtagande går före alla andra överväganden.

Jag sa till premiärministern, även i våra möten: För varje tår från en israelisk mamma måste tusen libanesiska mödrar gråta. Det har under fredagsmorgonen varit störningar på tunnelbanans gröna linje efter ett tidigare strömavbrott. Under en period gick inga tåg mellan stationerna Hagsätra och Gullmarsplan. Strax före klockan åtta är trafiken åter igång.

Oregelbundet trafik och inställda avgångar kan dock förekomma till följd av problemen. Det blir inga samtal mellan USA och Iran i dag, meddelar myndigheter i Schweiz där samtalen skulle ha ägt rum. Tidigare i natt gav USA:s vicepresident JD Vance besked om att han inte skulle åka till Schweiz på fredagen. Vi ser fram emot att inleda de tekniska samtalen så snart som möjligt.

Tre personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i Stilla havet som militären påstår smugglade narkotika. Minst 211 personer har nu dödats i amerikanska attacker mot vad Trumpregeringen kallar ”narkotikaterrorister” i Stilla havet och Karibiska havet, enligt AP. Labourborgmästaren Andy Burnham har tagit hem segern i ett fyllnadsval för en plats i det brittiska parlamentet. Resultatet ger honom möjlighet att utmana den hårt pressade premiärministern Keir Starmer om partiets – och landets – ledarskap.

Andy Burnham vann valet i Makersfield i nordvästra England där han kandiderade mot Rob Kenyon från det högerpopulistiska partiet Reform UK. Burnham har kallats ”kungen i norr”, och är till vardags en populär politiker i Manchester. Han har lovat att utmana sin Labour-kollega Keir Starmer om partiledarskapet och rollen som regeringschef – vilket kräver en plats i parlamentet. Alla vet att politiken inte fungerar.

Alla känner att landet inte är där det borde vara. I natt kan det, kanske, bli en vändpunkt





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