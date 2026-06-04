Iraniska drönare träffar Kuwaits flygplats och Israel fortsätter attacker i Libanon

En video visar när en iransk drönare träffade Kuwaits internationella flygplats den 3 juni. Iran har hävdat att skadorna orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem, men USA har förnekat detta. EU har godkänt ett nytt stödpaket på 100 miljoner euro till Libanon för att stödja landets militär under den bräckliga vapenvilan. Israel har fortsatt sina attacker i Libanon, trots överenskommelsen om ett eldupphör. Hizbollah har krävt ett slut på den israeliska invasionen om gruppen ska respektera en överenskommelse.

En video har visat när en iransk drönare träffade Kuwait s internationella flygplats den 3 juni. Enligt landets luftfartverk är det en Shahed-drönare som syns på filmen från en övervakningskamera.

Händelseförloppet i videon stämmer överens med filmer från vittnen till händelsen. Iran har hävdat att skadorna orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem, men USA har förnekat detta. EU har godkänt ett nytt stödpaket på 100 miljoner euro till Libanon för att stödja landets militär under den bräckliga vapenvilan. Israel har fortsatt sina attacker i Libanon, trots överenskommelsen om ett eldupphör.

Hizbollah har krävt ett slut på den israeliska invasionen om gruppen ska respektera en överenskommelse. USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering. Han är extra mån om det, eftersom Libanonfrågan försvårar USA:s förhandlingar med Iran om ett slut på kriget vid Persiska viken. Irans högste ledare Mojtaba Khamenei har hävdat att USA har lidit en tydlig och djupgående förnedring på slagfältet och på gatorna.

Såväl Iran som Hizbollah kräver att Israel måste dra sig tillbaka till de positioner de hade före inledningen av det amerikansk-israeliska kriget mot Iran. FN:s säkerhetsråd har mötts för att diskutera kriget mellan USA och Iran, men inga beslut har tagits. Minst åtta personer har dödats i israeliska attacker mot Gaza stad, uppger Gazas Hamaskontrollerade civilförsvar.

Israel och Hamas anklagar regelbundet varandra för att bryta mot den vapenvila som trädde i kraft den 10 oktober i fjol, efter två års krig. Enligt ett uttalande från USA:s utrikesdepartement har Israel och Libanon kommit överens om att förnya vapenvilan, men villkoren är oklara





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