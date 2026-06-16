Irans anfallsstjärna petades ur VM-truppen efter uppmärksammade bilder

Sardar Azmoun, Irans anfallsstjärna, har petats ur VM-truppen efter uppmärksammade bilder på sociala medier. Pezhman Pars, som driver X-kontot Iransk Fotboll, menar att 31-åringen hade kunnat vara en avgörande spelare om han var med.

Irans anfallsstjärna Sardar Azmoun petades ur VM-truppen efter uppmärksammade bilder på sociala medier. Pezhman Pars , som driver X-kontot Iransk Fotboll , menar att 31-åringen hade kunnat vara en avgörande spelare om han var med.

I mars blev Sardar Azmoun utesluten från landslaget efter vad som uppfattades som en illojal handling mot Irans regeringen, rapporterar iransk media. Det ska främst röra sig om Instagram-bilder med Förenade arabemiratens premiärminister, tillika Dubais emir Mohammed bin Rashid al Maktoum. Förenade arabemiraten och Iran är på motsatta sidor av kriget som pågår i Mellanöstern och inläggen fick då förbundet att utesluta Azmoun, som spelar i emiratiska klubben Shabab Al Ahli, från landslaget.

- Det ser inte så bra ut när en stor och känd profil och landslagsspelare väljer att lägga upp en sådan bild mitt under kriget, säger Pezhman Pars som driver X-kontot Iransk Fotboll. För några veckor sedan la anfallaren ut ett nytt inlägg, där han uttryckte sin kärlek för Iran. Men enligt Pars kom det för sent för att han skulle kunna bli aktuell i en VM-trupp. Azmoun var nära Irans VM-trupp redan som 19-åring 2014, men blev inte uttagen.

Han var dock med under både VM 2018 och 2022. Totalt har han spelat 91 matcher och gjort 57 mål för Iran. Det gör honom till landets tredje bästa målskytt genom tiderna. Trots petningen under VM tror Pezhman Pars att en återkomst till landslaget kan bli aktuellt i framtiden.

- Det tror jag. När det här blåst över så är han fortfarande tillräckligt bra, Så stort är det inte det han har gjort, men det var en markering man ville göra från förbundets håll





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