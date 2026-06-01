Irans uppgivna brytning med USA har fått Stockholmsbörsen att surna rejält, med en nedgång på 1,6 procent. Börsen var redan ned tidigare under dagen, men nedgången förstärktes av uppgifterna. Efter nästan fyra års bortavaro är en känd tennisspelare tillbaka i Queens, uppvärmningen inför Wimbledon. Stockholm stad har ändrat sitt upplägg och tillåter numera endast två bolag att bedriva verksamhet samtidigt. Iran stoppar all kommunikation med USA, rapporterar statliga iranska Tasnim. En sopbil brinner på Heden i Bodens kommun och Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ett nytt läkemedel kan göra att personer som drabbas av bukspottskörtelcancer överlever dubbelt så länge, enligt en ny studie. Regeringen och SD har nått en överenskommelse om en ventil för att fler så kallade tonårsutvisningarna ska stoppas. Ett misstänkt farligt föremål hittades under måndagsmorgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola i Borås, men det visade sig vara ofarligt. Strax före klockan 03 natten mot måndag larmades polisen om att en tjur fastnat mellan stängslen på E4 i höjd med Gränna, men den fick avlivas på grund av skador som tydde på att den hade blivit påkörd.

Irans uppgivna brytning med USA fick Stockholmsbörsen att surna rejält. OMXS-index stängde ned 1,6 procent. Börsen var ned tidigare under dagen men nedgången förstärktes av uppgifterna.

Samma sak hände i London, Frankfurt och Paris som alla stängde på rött. Efter nästan fyra års bortavaro är en känd tennisspelare tillbaka i Queens, uppvärmningen inför Wimbledon. Den 23-faldiga grand slam-vinnaren har inte spelat sedan US Open 2022. Hon ser verkligen fram emot att vara tillbaka, säger hon i ett uttalande.

Stockholm stad har ändrat sitt upplägg och tillåter numera endast två bolag att bedriva verksamhet samtidigt. De två elsparkscykelsbolagen som vann kontrakten om att få bedriva verksamhet i Stockholm blir Voi och Bolt. Sammanlagt tillåts 12 000 fordon i huvudstaden fördelat mellan de två bolagen. Lime är kritiska mot urvalsprocessen och menar att den avviker från praxis i andra europeiska städer.

Iran stoppar all kommunikation med USA, rapporterar statliga iranska Tasnim. Under de pågående fredsförhandlingarna med USA har Irans delegation upprepat krävt att en överenskommelse även måste innefatta ett krigsslut i Libanon. Parallellt har Israel trappat upp mot Iranstödda Hizbollah i Libanon, med regelbundna attacker både mot landets södra delar och huvudstaden Beirut.

Så länge Irans och dess allierades ståndpunkt i detta inte tillgodoses, kommer inga samtal att äga rum, skriver Tasnim på X. En sopbil brinner på Heden i Bodens kommun och Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ett nytt läkemedel kan göra att personer som drabbas av bukspottskörtelcancer överlever dubbelt så länge, enligt en ny studie.

I studien, på 500 patienter i USA med spridd cancer, fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till över 13 månader jämfört med patienter som i stället fick cellgifter. Regeringen och SD har nått en överenskommelse om en ventil för att fler så kallade tonårsutvisningarna ska stoppas. Ett misstänkt farligt föremål hittades under måndagsmorgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola i Borås, men det visade sig vara ofarligt.

Strax före klockan 03 natten mot måndag larmades polisen om att en tjur fastnat mellan stängslen på E4 i höjd med Gränna, men den fick avlivas på grund av skador som tydde på att den hade blivit påkörd





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport Nyheter Irans Brytning Med USA Stockholmsbörsens Nedgång Tennisspelare Elsparkscykelsbolag Sopbil Läkemedel Tonårsutvisning Misstänkt Farligt Föremål Tjur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– för den som får ett hugg finns bara ett rådHär är bästa taktiken om du möter en.

Read more »

KRÖNIKA: ”Presidenten är farlig, rubbad, sjuk” – Susanna Alakoski reser genom ett polariserat USAMurmeldjur

Read more »

Iran-besked trycker ned StockholmsbörsenBeskedet att Irans förhandlingsdelegation avbryter kontakten med USA får Stockholmsbörsen att falla brant.

Read more »

Wall Street trevar kring nollan efter nya IranuppgifterWall Street öppnar avvaktande efter att Irans förhandlingsdelegation uppges ha avbrutit kontakten med USA.

Read more »