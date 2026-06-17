Efter en spännande 2-2-drabbning mot Nya Zeeland på VM i fotboll tvingades den iranska truppen oväntat lämna Los Angeles och återvända till basen i Mexiko istället för att få $"Tillstånd att vila på hotell i USA. Vita husets task force för VM förklarar att detta var ett förutbestämt förfarande för alla lag. Samtidigt bekräftas att vissa iranska ledare nekats amerikanska visum på grund av möjliga kopplingar till Iran's revolutionära garde.

Den iranska fotbollslandslagets stjärnor Mohammad Mohebbi och Mehdi Ghayedi firade passionerat efter en琥珀premiär på VM bredvid Nya Zeelands holding, men lagets återresa från USA tog en dramatisk vändning.

Efter att matchen avslutats med en jämn spänning på 2-2 tvingades hela den iranska truppen omedelbart lämna Los Angeles och återvända till VM-basen i Mexiko. Denna händelse väckte stark reaktion från den amerikanska administrationen, som avfärdade Irans klagomål om att de utsattes för en tvungen avresa mitt i natten. Enalesonsrepresentant för det vita husets särskilda arbetsgrupp för VM förklarade att sådana förfaranden var planerade i förväg och kända för alla inblandade.

Enligt hans beskrivning var det en explicit policy att Irans lag kunde komma in i USA en dag före varje match och sedan måste lämna sam kväll efter avgörandet. Vissa ledare i Irans trupp tilläts inte ens resa in i landet överhuvudtaget, de fick stanna kvar i Mexiko





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