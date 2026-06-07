Irans revolutionsgarde uttalar sig om oavbrutna angrepp mot Israel

Israeliska militären rapporterar om flyglarm i flera regioner och att en andra våg av robotar har avfyrats mot Israel. Den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei lovade tidigare på söndagen att Israel skulle få känna på ett smärtsamt svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon.

Irans revolutionsgarde har uttalat sig om att det inte är något engångsanfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. Israel iska militären rapporterar om flyglarm i flera regioner och att en andra våg av robotar har avfyrats mot Israel .

Den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei lovade tidigare på söndagen att Israel skulle få känna på ett smärtsamt svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon. Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir uttalade sig på söndagskvällen och sa att Teheran måste brinna i natt. Den israeliska militären har hittat ett nätverk av tunnlar i berget under den medeltida korsfararborgen Beaufort som nyligen erövrades i Libanon. Tunnlarna har använts av terrorstämplade Hizbollah och har planerats och finansierats med hjälp av Iran, enligt Israel.

Flera enheter från armén och den militära underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området. Platsen beskrivs som en terrorhubb. Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut utlovar den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar från Teheran. Två personer dödades och elva skadades efter att Israel attackerat mål i den libanesiska huvudstaden Beiruts södra förorter på söndagseftermiddagen.

Skjutningar har rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, rapporterar Haaretz. Minst fem personer uppges vara skadade. Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära Israels säkerhetsbarriär som utgör gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt har neutraliserats och polisen letar efter ytterligare en, skriver The Times of Israel.

Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom på X. Två israeliska soldater har dödats i strid i två separata händelser i södra Libanon, skriver Israels militär i ett uttalande. Israels militär säger i ett uttalande att man attackerat omkring 150 mål som uppges tillhöra Iranstödda Hizbollahrörlesen i Libanon. Minst nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irans Revolutionsgarde Israel Hizbollah Libanon Terrorism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israeliska attacker i Libanon krävde flera dödsofferMinst sju dödades i staden Tyr i södra Libanon, och ytterligare fem dödades i ett angrepp i Zebdine, enligt Libanons hälsodepartement.

Read more »

Flera döda i israeliska anfall mot Gaza | Senaste nytt på SvDMinst sju personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan på lördagen.

Read more »

Iran avfyrar robotar mot Israel | Senaste nytt på SvDIran har avfyrat robotar mot Israel, uppger den israeliska militären enligt Reuters.

Read more »

Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran efter attacker i MellanösternDen 28 februari 2026 genomförde USA och Israel enattack mot Iran som resulterade i dödandet av ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel. Nu försöker Pakistan skapa en förhandlingslösning mellan USA och Iran, med blockaden av Hormuzsundet som central fråga. Samtidigt fortsätter strider mellan Israel och Hizbollah i Libanon trots påstådd vapenvila. Den israeliska armén har upptäckt omfattande tunnelsystem finansierade av Iran under fortet Beaufort.

Read more »