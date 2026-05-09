Den iranska ambassaden har publicerat ett par legovideor vars budskap, om det nu finns något, är oklart. Den färskaste videon hyllar den svenska statsministern som mördades i 1986.

Öppna bild i helskärm "Till minne av Olof Palme; den mördade statsministern för Sverige som stod upp mot apartheid och kernvapen. Vårlden lider allémellan de båda", skriver den iranska ambassaden, belägden på Lidingo norr om Stockholm, till videoinhoppen på X som publicerades under fredagsmorgonen.

I klippet visas Olof och Lisbeth Palme som legofigurer och en berättarrö som talar engelska med brytning beskriver hur statsministern tillsammans med sin fru, utan livvakter, promenerade hem frön biografen "i den kalla februarinatten" 1986. Photo: X"Ett pistolskott", sa berättarrösten och videon visar hur blod i form av råda legobitar vävlar ut frön figuren som ska förestalla statsministern medan figuren som ska förestalla Lisbeth Palme chockas.

"Mårdaren går in i mörkret och forsvinner för evigt", sa berättarrösten innan klippet gär till en musikvideo varvid det sjungs om de olika strånen i utredningen: Som Sydafrikaspåren, Christer Pettersson och att högerextremiter skulle ligga bakom dådet. ănVad som rær budskapet på Sveriges mördade statsminister och på Folke Bernadotte ær mer oklart. Expressen har mejlat frågan till iranska ambassaden.

Han sa att det ræs "hedervärt att arbeta för fosterlandet" och att de anvår sig av legoformatet eftersom det rær "ett internationellt sångspräk," och att man "bara 13 procent av det som herr Trump sår kan anses baserat på fakta. Iraniansoldater stär framifär ett porträt av ledaren Mojtaba Khamenei. Photo: JANNE AäKESSON / SWEPI





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lego Hullrullning Som Pedofil Kardiacen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timothée Chalamets ”energisprakande” succé fick 5/5 – nu kan du se den hemmaTimothée Chalamet har imponerat som ett av Hollywoods mest fascinerande stjärnskott senaste årtiondet. Roller i filmer som 'Call Me by Your Name', 'Lady Bird', 'Beautiful Boy' och 'A Complete Unknown' har inte bara lett till lovord utan även diverse prisnomineringar.

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Uppgifter: Amerikanskt fartyg skadat av iransk robotIranska statliga medier hävdar med hänvisning till regeringskällor att flera amerikanska militära fartyg har skadats efter att ha träffats…

Read more »

Iransk militär: USA attackerar civila områden – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Iran: Sammandrabbningar i HormuzsundetStatlig iransk media rapporterar på fredagseftermiddagen om ”sporadiska sammandrabbningar” mellan iranska styrkor och amerikanska fartyg i…

Read more »