Iranska delegationen lämnar Pakistan efter intensiva samtal – Trumps möte inställt

Utrikesminister Abbas Araghchi och hans team har avslutat sitt besök i Pakistan. Donald Trump ställde in ett potentiellt möte med den iranska delegationen på grund av bristande eftergifter i förhandlingarna. Pakistans premiärminister uttrycker tacksamhet för Irans engagemang i medlingsinsatserna.

Den iranska delegationen, ledd av utrikesminister Abbas Araghchi, har avslutat sitt besök i Pakistan efter intensiva diplomatiska samtal under lördagen. Delegationen lämnade landet med en tydlig kravlista riktad mot den amerikanska administrationen, specifikt gällande förväntningar på framtida förhandlingar .

Avbokningen av ett potentiellt möte mellan Donald Trump och den iranska delegationen har skapat ytterligare spänning i situationen. Enligt rapporter från Axios reporter Barak Ravid, ansåg Trump att Iran inte erbjöd tillräckliga eftergifter för att motivera en lång resa till Islamabad. Han uttryckte frustration över att samtalen inte skulle hållas med landets högsta ledare och ifrågasatte kostnaden och tidsåtgången för en sådan resa.

Trump menade att ett telefonsamtal skulle vara ett mer effektivt alternativ i den nuvarande situationen, och att en 18-timmars flygresa inte var motiverad. Han påpekade att han inte ville spendera värdefull tid på möten med personer som inte var välkända eller inflytelserika. Trots Trumps initiala tveksamhet, kom Iran med ett förbättrat erbjudande kort efter hans offentliga uttalande. Detta framgick under en presskonferens i Florida, där Trump antydde att det nya erbjudandet var mer lovande.

Han betonade dock fortfarande att resan till Islamabad var för lång och dyr, särskilt med tanke på att samtalen inte skulle ske på högsta nivå. Hans kommentarer, rapporterade av CNN och Al Jazeera, underströk hans pragmatiska inställning och hans vilja att utforska alternativa kommunikationskanaler.

Samtidigt har Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif uttryckt sin tacksamhet till Irans president Masoud Pezeshkian för ett ”varmt och konstruktivt” samtal via plattformen X. Sharif betonade vikten av Irans fortsatta engagemang i medlingsinsatserna och signalerade en önskan om fortsatt dialog. Detta indikerar att Pakistan fortsätter att spela en aktiv roll i att försöka underlätta en lösning på den komplexa situationen.

Den iranska delegationens besök i Pakistan kan ses som en del av en bredare diplomatisk ansträngning för att minska spänningarna och hitta en väg framåt i förhandlingarna med USA och andra relevanta aktörer. Abbas Araghchi är nu redo att återvända till Pakistan efter ett kortare besök i Oman. Planen är att han ska återförenas med resten av delegationen i Islamabad under söndagskvällen, enligt rapporter från Irans statliga tv-bolag IRNA och BBC.

Detta tyder på att Iran fortfarande ser Pakistan som en viktig partner i sina diplomatiska ansträngningar. Araghchis resa till Ryssland är också planerad, vilket indikerar att Iran söker stöd och samarbete från flera olika länder. Denna intensiva diplomatiska aktivitet understryker den brådskande situationen och Irans vilja att engagera sig i konstruktiva samtal. Avbokningen av Trumps möte har dock skapat en osäkerhet kring framtiden för förhandlingarna.

Det är oklart om ett direkt möte mellan de två ländernas ledare kommer att bli verklighet inom en snar framtid. Fokus ligger nu på att utforska alternativa kommunikationskanaler och att fortsätta den diplomatiska dialogen på andra nivåer. Den fortsatta utvecklingen kommer att vara avgörande för att bedöma om en lösning kan nås och om spänningarna i regionen kan minskas. Situationen är komplex och kräver försiktighet och engagemang från alla inblandade parter





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Pakistan Trump Diplomati Förhandlingar

United States Latest News, United States Headlines

