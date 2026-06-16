Iranska regimen bryr sig inte om Libanon fortsätter vara ett land i krigstillstånd

Mellanösternexperten Magnus Norell menar att Israel inte kommer att avsluta kriget mot Hizbollah i Libanon, oavsett vad som står i fredsavtalet mellan USA och Iran.

Iranska regimen bryr sig inte om Libanon fortsätter vara ett land som befinner sig i ett halvt krigstillstånd . Iran hävdar att Libanon är en del av fredsavtalet med USA .

Men oavsett kommer Israel inte att avsluta kriget mot Hizbollah, menar Mellanösternexperten Magnus Norell. - Det här är inget bra avtal och det kommer inte att lösa de här grundläggande problemen vare sig i Libanon eller någon annanstans i Mellanöstern, säger Magnus Norell. Om vad som ska ingå i det annonserade fredsavtalet.

Iran hävdar att Israel ska avsluta sitt krig mot Hizbollah i Libanon, vilket menar Mellanösternexperten Magnus Norell att striderna inte kommer att upphöra så länge Hizbollah finns kvar i Libanon eftersom detta är en existentiell fråga för Israel. - Det hade inte funnits några israeliska trupper överhuvudtaget i Libanon om det inte vore för Hizbollah och Iran, säger Magnus Norell.

Att USA skulle pressa Israel till att ge upp i Libanon, utan att Hizbollah är borta, det kan jag faktiskt inte riktigt se skulle inträffa, säger han och fortsätter: Och om Trump försökte det så skulle motståndet i USA vara så pass stort så att han skulle inte komma så långt med det heller. Norell påpekar att avtalet inte är offentligt.

Men han menar att det skulle kunna vara så att formuleringarna kommer att vara tillräckligt vaga för att ge parterna möjlighet att agera på olika sätt. För den iranska regimen är det här ett bra avtal för man har egentligen fått vad man velat. Min poäng är att det är så pass vagt att det ger en massa utrymme för parterna.

Jag tror inte ens Trump kan göra så mycket om Iran väljer att inte skriva under i det här skedet, för då riskerar även de att kriget fortsätter. Oavsett om USA skulle motsätta sig Israels krig mot Hizbollah eller inte, menar Magnus Norell att Israel har tillräckligt stor kapacitet att fortsätta. Och målet för Iran är inte att i första hand avsluta kriget i Libanon. I stället menar han att de vill hålla pressen på Israel uppe.

Det här är inget bra avtal och det kommer inte att lösa de grundläggande problemen, vare sig i Libanon eller någon annanstans i Mellanöstern, säger Magnus Norell.





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