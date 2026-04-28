IS tar på sig ansvaret för dödlig attack i Nigeria – Libanon drabbas av israeliska attacker

Terrorgruppen IS bekräftar ansvaret för en attack i Nigeria som dödade 29 personer. Samtidigt rapporteras om död och skador i Libanon efter israeliska attacker mot Hizbollah. I Sverige pågår utredningar om sjukdomar bland SSAB-arbetare och en skottlossning mot Donald Trump.

Terrorgruppen IS har tagit på sig ansvaret för en dödlig attack i Nigeria som tog livet av minst 29 personer. Attacken ägde rum på söndagen då beväpnade gärningsmän angrep en grupp unga människor som samlats vid en fotbollsplan, enligt vittnesmål till AFP.

Enligt AP har IS bekräftat ansvaret genom ett inlägg på Telegram. I Nigeria finns två väpnade grupper som agerar under IS flagga, vilket ytterligare förvärrar säkerhetsläget i regionen. I Libanon har fyra personer dödats och över 50 skadats i israeliska attacker mot Bekaadalen i östra Libanon, enligt libanesiska hälsomyndigheter. Den israeliska militären har förklarat att attackerna riktades mot shiamilisen Hizbollah och att över 20 mål träffats, inklusive platser för vapentillverkning.

Spänningarna mellan Israel och Hizbollah fortsätter att eskalera, vilket hotar regionens stabilitet. På SSAB:s område i Luleå har arbetare och tjänstemän rapporterat sjukdomssymtom som illamående, näsblod och huvudvärk i samband med markarbeten för det nya stålverket. Länsstyrelsen i Norrbotten har undersökt provresultat men hittills funnit inga tydliga svar. Arbetet pausades den 3 april och facket har lagt ett skyddstopp.

Marken består av muddermassor och slagg från ståltillverkning, vilket väcker frågor om miljöpåverkan och hälsorisker. I Vellinge har en 31-årig man, Cole Tomas Allen, åtalats för mordförsök på Donald Trump efter en skottlossning under en galamiddag. Allen, som tidigare arbetat som lärare och spelutvecklare, greps vid entrén och lyckades inte ta sig in i festlokalen. Motivet för attacken är fortfarande okänt.

I ett annat fall i Söderåkra försvann två 12-åriga flickor från en skola men hittades senare välbehållna. Polisen i Habo rapporterar om en olycka där en färdtjänstbuss kört av vägen, vilket påverkar trafiken i området. Microsofts tjänster 365 och Outlook upplever störningar, vilket hindrar användare från att logga in. Microsoft bekräftar att de är medvetna om problemen och arbetar för att lösa dem.

I Avesta har en förundersökning om ett misstänkt mord lagts ner efter att en misstänkt man släpptes utan vidare åtgärder. Granskningsnämnden friade SVT-dokumentären Hatet om Joakim Lundell från anklagelser om partiskhet, efter att ha granskat över 2 400 anmälningar. Nämnden bedömde att dokumentären var opartisk och grundad på korrekta uppgifter





