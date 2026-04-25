Isak målskytt i Liverpools seger – och andra nyheter

Den svenska anfallaren gjorde sitt första mål sedan december i Liverpools 3–1 seger mot Crystal Palace. Dessutom rapporteras om politiska beslut, tragiska händelser och sportresultat.

Liverpool säkrade en 3–1 seger mot Crystal Palace på hemmaplan, där den svenska anfallaren äntligen bröt sin måltorka. Målet var hans första sedan den 20 december, då han nätade mot Tottenham men samtidigt ådrog sig en benfraktur som tvingade honom till en lång rehabilitering.

Han gjorde comeback den 8 april i Champions League-matchen mot Paris Saint-Germain. Andy Robertson ökade ledningen till 2–0 kort efter Isaks mål. Crystal Palace reducerade genom Daniel Muñoz i den 71:a minuten, men Florian Wirtz fastställde slutresultatet till 3–1 på tilläggstid. Isak byttes ut i den 79:e minuten.

Liverpool, som är regerande mästare, ligger för närvarande på fjärde plats i tabellen med fyra matcher kvar att spela. Samtidigt har Liberalerna avvisat Sverigedemokraternas begäran om att kalla cheferna för SVT och SR till riksdagens kulturutskott. Malin Danielsson (L), vice ordförande i utskottet, betonar att Sverige har oberoende medier och att det inte är politikens uppgift att granska dem.

Hon tillägger att det inte finns något annat parti än Sverigedemokraterna som stödjer begäran, vilket är ett återkommande försök som alltid möts av motstånd från övriga partier som vill upprätthålla armlängds avstånd till medierna. En tragisk brand på en bar i den schweiziska alporten Crans-Montana på nyårsnatten krävde 41 liv, varav sex var italienska medborgare.

Tre italienska ungdomar vårdades på sjukhus i Sion efter branden, och Schweiz har nu skickat en faktura till Italien på drygt en miljon kronor för vården. Detta krav har mötts av stark kritik från Italiens premiärminister Georgia Meloni, som kallar det ”skamligt” och påpekar att Italien inte har krävt betalning för vården av två schweiziska ungdomar på italienska sjukhus.

Vidare rapporteras om en detonation vid en villa i Eslövs kommun, en innebandyfinal där Storvreta tog hem SM-guldet, ett drunkningstillbud på Hylliebadet i Malmö, en auktion av tillhörigheter från skådespelaren Diane Keaton, EU:s nedskärningar i bidrag till Venedigbiennalen på grund av ryskt deltagande, en olycka med en scenbyggnad och en snabb start i SM-finalen i ishockey mellan Skellefteå och Rögle samt förseningar i passkontrollen på en flygplats





Fotboll Liverpool Isak Sverige Politik Schweiz Brand Innebandy Auktion EU

