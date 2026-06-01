Isak målskytt i Sverige-förlusten: 'Skönt att få nät'

Alexander Isak gjorde sitt första landslagsmål på över ett år när Sverige föll med 3-1 mot Norge i träningsmatch. Stjärnan hoppade in i andra halvlek och ser fram emot start mot Grekland.

Sverige s fotbollslandslag förlorade mot Norge med 3-1 i måndagens träningsmatch på Ullevål i Oslo. Förlusten var en tung smäll för laget som laddar inför VM-slutspelet i Qatar senare i år.

Den svenska stjärnan Alexander Isak, som nyligen återvänt från en skadefylld säsong i Liverpool, fick hoppa in i andra halvlek och gjorde ett tröstmål. Isak har kämpat med flera skador under säsongen och har haft begränsat med speltid i Premier League. Hans insats i landskampen var därför efterlängtad, både för honom själv och för laget.

'Jag såg på det i dag som ett seriöst träningspass och att få fler minuter i benen. Att göra mål hjälper en lite på traven', sade han till TV4 efter matchen. Han betonade vikten av att bygga upp matchtempo inför VM. Förbundskapten Graham Potter hade planerat att Isak skulle spela cirka 30 minuter mot Norge och starta mot Grekland på torsdag.

'Tanken är att han startar mot Grekland, det är planen för honom', bekräftade Potter i Viaplays sändning. Isak själv var osäker på om han skulle starta, men sa att om han får förtroendet räknar han med minst 45 minuters spel.

'Det blir först och främst viktigt att göra en bra prestation, men det är också viktigt att vinna. Vi kan inte stå här och säga att resultat inte har någon betydelse, då det har det. Vi vill ha en bra känsla och vinster är alltid det bästa', förklarade Isak. Matchen började illa för Sverige.

Norge tog ledningen redan efter tio minuter genom Erling Haaland, som satte dit ett vänsterskott från nära håll. Sverige såg oorganiserade ut i försvaret och mittfältet hade svårt att få grepp om spelet. Norge utökade ledningen till 2-0 innan halvtid efter en hörna som nickades i mål av Martin Ödegaard. Sveriges prestation i första halvlek var underkänd.

'I första halvlek var det tufft och vi gjorde inte så mycket rätt', medgav Potter. Efter paus gjorde Sverige några förändringar. Isak byttes in i den 67:e minuten tillsammans med Viktor Gyökeres. Det gav ny energi i anfallsspelet.

Isaks mål kom i den 78:e minuten efter en fin passning från Gyökeres. Isak tog emot bollen, vände bort sin försvarare och placerade kyligt in bollen i bortre hörnet. Det var hans första mål i landslaget på över ett år.

'Det var skönt att göra mål', sade Isak med ett leende. Trots reduceringen kunde Sverige inte kvittera. Istället fastställde Norge slutresultatet till 3-1 genom ett mål av Alexander Sörloth i slutminuterna. Sverige hade några halvchanser men saknade skärpa i avsluten.

Potter var besviken men såg ljusglimtar.

'Vi avslutade matchen på ett bättre sätt, även om det inte var perfekt', sade han. 'Det finns saker att jobba på, särskilt i defensiven och omställningsspelet. ' Sveriges resa mot VM fortsätter med en match mot Grekland på torsdag. Det blir det sista genrepet innan truppen flyger till Qatar.

Isak ser fram emot att få mer speltid.

'Om jag startar antar jag att det är minst 45 minuter och det lär väl inte bli 90 minuter', sa han. Hans fysiska status är fortfarande en fråga, men han känner sig starkare för varje match.

'Jag har fått lite ny energi och förhoppningsvis kan jag bygga vidare på det. ' Landslaget måste förbättra sitt spel om de ska kunna konkurrera i en tuff VM-grupp med Argentina, Polen och Saudiarabien. Experten Jens Lundh kommenterade matchen som en 'jädrigt jobbig afton' för Sverige.

'Man ser att laget inte är redo än. Det finns mycket att slipa på innan VM', sade han. Isaks comeback är dock ett positivt tecken. Med en frisk Isak får Sverige en av Europas mest spelfarliga anfallare.

Nu väntar en intensiv träningsvecka innan avresa. Potter har flera beslut att fatta om startelvan. Förhoppningen är att Isak ska vara redo att starta mot Grekland och visa vägen.

'Vi måste göra en bra prestation och vinna för att få självförtroende', avslutade Isak





