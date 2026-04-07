Isak redo för comeback i Liverpools Champions League-kvartsfinal

Den svenska landslagsstjärnan Alexander Isak ser ut att vara tillbaka i Liverpools trupp efter skada och kan vara aktuell för spel i Champions League-kvartsfinalen mot Paris Saint-Germain.

Alexander Isak , den svenska landslagsanfallaren, ser ut att vara redo för en efterlängtad comeback i Liverpool s trupp. Efter att ha varit borta från spel sedan han bröt benet den 20 december, ser nu Isak ut att kunna göra sitt första framträdande igen. Den ursprungliga planen var att han skulle göra comeback redan i FA-cupmatchen mot Manchester City i helgen. Men den planen ändrades, och Isak fanns inte med i truppen.

Tränaren Arne Slot förklarade beslutet med att det var bättre för Isak att få några extra träningspass innan han kastades in i en match av den kalibern. Nu ser det dock ut som att Isak är uttagen i den 21 man starka truppen till onsdagens Champions League-kvartsfinal mot Paris Saint-Germain. Liverpool har meddelat detta på sin hemsida, vilket ger ett tydligt tecken på att Isak är nära en återkomst. Det återstår dock att se om 26-åringen kommer att få speltid, och i så fall hur mycket. Trots att han är med i truppen, utesluter Slot en startplats. Han förklarade att han inte kunde förvänta sig en tillräcklig prestation från Isak i matchen mot City, men att han nu känner sig tryggare med möjligheten, dock inte från start. Denna Champions League-match är en oerhört viktig match för Liverpool, och att få tillbaka en spelare av Isaks kaliber kan vara ett enormt lyft för laget. Fansen och laget hoppas givetvis på att Isak ska kunna bidra till lagets framgång i turneringen. Isaks frånvaro har märkts, och hans förmåga att skapa målchanser och göra mål är något som Liverpool har saknat under de senaste månaderna. Återkomsten av Isak ger ett välkommet tillskott till Liverpools offensiva alternativ och kan vara avgörande för lagets chanser att gå långt i Champions League. \Arne Slot har visat en försiktig strategi med Isak, vilket tyder på att han vill skydda spelarens hälsa och undvika en för tidig återkomst som skulle kunna leda till en ny skada. Denna strategi, även om den inneburit en besvikelse för fansen som längtat efter att se Isak på planen igen, är förståelig. Slot vill säkerställa att Isak är fullt frisk och i form när han väl spelar. Hans beslut att inte riskera Isak i FA-cupmatchen, och istället fokusera på Champions League-kvartsfinalen, visar att han prioriterar lagets prestation i den prestigefyllda turneringen. Det är uppenbart att tränaren anser att Isak är en viktig pusselbit i lagets strategiska spel, och att hans återkomst kan göra stor skillnad. Att Isak nu är uttagen i truppen till matchen mot PSG tyder på att han har gjort goda framsteg i sin rehabilitering. Fansen kommer att noga följa matchen, och oavsett om Isak får speltid eller inte, så kommer hans blotta närvaro på bänken att ge laget en extra boost. Detta är ett bevis på den respekt och betydelse som Isak har i laget. \Den kommande matchen mot Paris Saint-Germain är ett utmärkt tillfälle för Isak att göra ett intryck om han får chansen. PSG är ett starkt lag, och en match i Champions League-kvartsfinalen kommer att vara en tuff utmaning för Liverpool. Isaks erfarenhet och hans förmåga att prestera under press kan vara värdefulla tillgångar för laget. Samtidigt är återkomsten för Isak en viktig signal för Liverpools moral. Laget har kämpat utan honom under en tid, och hans närvaro kommer att ge dem en välbehövlig boost. Det finns mycket som tyder på att Isak är redo att återvända till spel, och hans återkomst kommer att vara välkommen av både spelare och fans. Spänningen är stor inför onsdagens match, och många hoppas på att se Isak tillbaka på planen och göra det han är bäst på – att göra mål och hjälpa Liverpool att vinna. Om Isak får speltid i matchen mot PSG kommer det att vara ett stort steg framåt i hans återhämtning, och ett tecken på att han är redo att återta sin plats i laget. Fansen kommer att hålla tummarna för att han kan prestera på sin högsta nivå och bidra till att Liverpool når framgång i turneringen. Matchen spelas onsdag den 21:a.





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Champions League-kvartsfinaler: Speltips och analyserAnalys och speltips inför kvartsfinalerna i Champions League, med fokus på Real Madrid mot Bayern München och en spik på tyskarna. Dessutom en titt på Europa League och Copa Libertadores.

Läs mer »

Champions League-kvartsfinaler: Real Madrid mot Bayern München i fokusKvartsfinalerna i Champions League drar igång, med Real Madrid mot Bayern München som kvällens höjdpunkt. En målrik match förväntas. Samtidigt möter Sporting Arsenal, där Arsenal förväntas spela mer defensivt.

Läs mer »

Champions League-kvartsfinaler i fokus: Arsenal, Real Madrid och Barcelona i hetluftenEn sammanfattning av de senaste nyheterna inom europeisk fotboll, med fokus på Champions League-kvartsfinaler, spelarövergångar, tränarfrågor och nationella lag. Arsenal förbereder sig för Sporting, Real Madrid och Barcelona är också i hetluften. Samtidigt diskuteras spelarprestationer, taktiska val och framtida mål.

Läs mer »

Dugarry: 'Blir en massaker på Liverpool' - Champions LeagueChristophe Duggary är stensäker. PSG kommer att köra över Liverpool. - Det kommer att bli en massaker, säger den tidigare landslagsspelaren.

Läs mer »

'Champions League-plats står på spel - Liverpool tar viktig seger' - StryktipsetTwente och Mallorca satt fint som drag respektive skräll på förra veckans tidiga Stryktips. Jag hoppas skörda ännu lite till när den engelska fotbollen är tillbaka på riktigt. Häng med!

Läs mer »

Isak Nära Återkomst i Champions League: Med i Liverpools Trupp mot PSGAlexander Isak är redo för comeback i Champions League. Svensken är med i Liverpools trupp till kvartsfinalen mot PSG efter en skada i december. Tränaren Arne Slot indikerar att Isak kan spela, men troligen inte från start.

Läs mer »