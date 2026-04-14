Isak tillbaka i startelvan – men PSG för starka för Liverpool i Champions League

Alexander Isak gjorde sin första start efter skadefrånvaron, men Liverpool förlorade mot Paris Saint-Germain i Champions League. PSG avancerar till semifinal. Barcelona åkte ut mot Atlético Madrid.

Foto: Phil Noble / BILDBYRÅN Landslagsstjärnan Alexander Isak gjorde sin efterlängtade comeback i startelvan efter en lång skadefrånvaro, men det räckte inte för Liverpool i Champions League . Liverpool s motståndare, regerande mästarlaget Paris Saint-Germain , visade sig vara för starka och vann med 2–0 på Anfield, vilket innebar en totalvinst på 4–0 och avancemang till semifinal. Matchen blev en besvikelse för Liverpool s supportrar, och Isaks första start efter skadan präglades av en tidig skada på lagkamraten Hugo Ekitiké samt svårigheter att komma in i spelet. Isak spelade en halvlek utan att kunna påverka matchen nämnvärt innan han byttes ut.

Alexander Isaks närvaro i startelvan var en milstolpe efter den oturliga skadan han ådrog sig den 20 december, då han bröt vadbenet och skadade fotleden under en ligamatch. Efter att ha gjort inhopp i bortamatchen mot PSG förra veckan och i Premier League-mötet mot Fulham, var detta hans första start på 115 dagar. Tyvärr för Isak och Liverpool blev det inte den succé man hoppats på. Ekitikés tidiga skada satte tonen för en svår kväll. Ekitiké, som skulle möta ett uppspel, kollapsade utan kontakt med någon motståndare och fick bäras ut på bår. I den andra halvleken, när Isak redan var utbytt, säkrade Ousmane Dembélé, utsedd till världens bäste herrspelare i fjol, PSG:s avancemang med ett vackert distansskott. Dembélé gjorde även 2–0 på tilläggstid och cementerade därmed PSG:s dominans.

Samtidigt i Madrid spelade Barcelona, som befann sig i samma utgångsläge som Liverpool med ett 0–2-underläge, en dramatisk match mot Atlético Madrid. Trots att Barcelona lyckades kvittera underläget genom mål av Lamine Yamal och Ferran Torres, visade sig Atlético vara för starka. Ademola Lookman reducerade för Atlético, vilket tog laget vidare i turneringen med en totalvinst på 3–2. Kvällens resultat innebär att Paris Saint-Germain möter antingen Bayern München eller Real Madrid i semifinalen. Finalen kommer att spelas den 30 maj i Budapest, Ungern. Champions League fortsätter att leverera spänning och dramatik, med både oväntade vändningar och tydliga bevis på lagens styrka och förmåga att prestera under press





