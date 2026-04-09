Ishockey: Analys inför helgens matcher - Skellefteå i fokus och NHL-slutspurten närmar sig!

En djupgående analys av helgens ishockeymatcher, med fokus på Skellefteås formtopp och slutspurten i NHL. Vi går igenom intressanta matcher i SHL, EHL och NHL, analyserar lagens form och ger speltips. Skellefteå, MoDo, Visby-Roma, Storhamar, Detroit, Columbus, Nashville och Anaheim - alla får sin analys. Dessutom tittar vi på slutspelsläget för Buffalo Sabres och andra NHL-lag.

Skellefteå är laget att besegra och med momentum från den historiska maratonmatchen lockar ettan i Västerbotten. Fokus riktas även mot slutspurten i NHL , där Dahlins Buffalo ser ut att få orimligt mycket stöd från experter. Låt oss se vad Jackets kan åstadkomma! Ward höll tätt, hamburgarna tog slut, och undertecknad hade somnat när Andreas Johnson avgjorde den sjunde perioden.

Att skriva en hel roman om den längsta SHL-matchen någonsin är fullt möjligt, men sammanfattningsvis var Skellefteås seger välförtjänt. Frågan är nu hur slitna Luleåspelarna är, speciellt efter ett betydligt mer krävande slutspel. Både Leskinen och Gustafsson spelade runt 45 minuter i tisdags. Ettan är det mest lockande spelet i Västerbotten. Hellsten har fått sin revansch sedan flytten från Leksand. MoDo-keepern har varit lysande i slutspelet och höll nollan i tisdags när Henrik Björklund och Karlskoga-spelarna hade svårt att hitta nätet. Matcherna står dock 2-2, och det går att argumentera för att BIK presterat bättre. Den underliggande datan bekräftar detta. Om BIK stannar under 45% i Nobelhallen känns ettan som ett bra val. Det står 2-1 i matcher till Visby-Roma i denna bäst av 5-serie. Igår var det nära att gotlänningarna säkrade matchbollen hemma, men KHK-keepern Hampus Hedman var i storform och Karlskrona lyckades vinna efter förlängning. För att gästerna ska kunna tvinga fram en femte avgörande match, måste Hedman prestera på topp igen. Visby har hittat en ny växel i slutspelet och är favoriter på Gotland. Ettan är det bästa spelet. I EHL-finalen har Storhamar och Frisk Asker vunnit varsin bortamatch. Historiskt sett har Storhamar dominerat, men denna säsong har Vålerenga och Frisk Asker hållit jämna steg med Petter Thoresens lag. De inledande matcherna i finalserien har varit jämna, och tidigare möten mellan lagen har också varit tajta. Det är därför jag är tveksam till att ettan är så högt streckad. Om pengarna räcker, är det här ett fall för helgarderingsnämnden. Raymond, DeBrincat och Kane visade vägen när Detroit vann bortamötet mot Philadelphia förra veckan. Sedan dess har Red Wings dock förlorat tre raka matcher och riskerar att missa slutspelet för tionde säsongen i rad. I Flyers har Vladar klivit fram när Ersson suttit på bänken och spelat sin bästa hockey i de senaste matcherna. Detta har tagit dem upp på slutspelsplatserna. De slår dock från en liten underläge i Little Caesars. Ettan först, resten sedan. Columbus bröt en sex matcher lång förlustsvit mot Detroit häromnatten. För att det ska bli slutspel i Nationwide Arena krävs det att Blue Jackets fortsätter på den inslagna vägen. Buffalo på bortaplan är ingen enkel match, men här möter de Sabres i ett lämpligt läge. Dahlin och laget är redan klara för slutspel, dessutom spelar de back-to-back. Med detta i åtanke känns skrälljobb som rätt väg att gå i KeyBank Center. Forsberg fortsätter att leverera och Nashville har tagit poäng i fyra raka matcher. Leksingen gjorde ett av fem mål i överkörningen senast mot Anaheim (5-0). Utah kommer närmast från en stark vändning mot Edmonton (6-5), där McDavids solomål stal alla rubriker. Med Guenther, Keller och Schmaltz i fin form är Mammoth ett svårslaget lag, men mot ett hungrigt och formstarkt Preds känns det här ändå ovisst. Ettan först, tvåan sedan. Leo Carlsson och hans Anaheim såg ut att vara klara för slutspelet för en vecka sedan, men efter sex raka förluster har det blivit svårt. Ett av lagen som jagar Ducks är Sharks, där Celebrini har imponerat. Den kanadensiska stjärnan låg bakom det mesta när San Jose besegrade Anaheim med 4-3 i “Hajtanken” förra veckan. Här i Honda Center tror jag dock att en motreaktion ligger i korten för Ducks. Vettig etta.





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey SHL NHL Speltips Analys Skellefteå Buffalo Sabres Slutspel

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »