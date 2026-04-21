Ishockeyfeber i Visby: Gotland drömmer om allsvenskan

En skildring av den intensiva atmosfären i Visby ishall när hemmalaget tog ett steg närmare hockeyallsvenskt avancemang efter en dramatisk match inför fullsatta läktare.

Stämningen var elektrisk på Gotland när den avgörande kvalmatchen till Hockeyallsvenskan ägde rum i Visby ishall. Efter att laget hämtat hem en viktig seger uppe i Hudiksvall stod matchserien lika, 1–1, vilket förvandlade ön till en kokande kittel av förväntan.

Redan vid lunchtid fylldes Stora torget av en blandning av lokalbefolkning och tillresta supportrar från fastlandet. I vårsolen blandades nervositet med uppladdning, och diskussionerna kring lagets chanser att nå landets näst högsta serie var det enda ämnet på mångas läppar. Det var en påtaglig historisk tyngd över stunden, en känsla som påminde om de stora politiska talen som en gång hållits i Almedalen, fast nu utbytta mot drömmen om avancemang på isen.

När dörrarna till ishallen slogs upp förvandlades byggnaden snabbt till en klaustrofobisk, men euforisk, kokpunkt. Med en officiell siffra på 1995 åskådare var arenan mer än fylld till bristningsgränsen. Det var en miljö som förde tankarna till en svunnen tid, då säkerhetsföreskrifter var mer flexibla och brandsäkerhet ofta berodde på vem som stod i dörren. Publiken packades in i varje tillgängligt hörn – på stolar, räcken och bänkar. Det var en visuell och fysisk upplevelse där det ibland var omöjligt att ens ana en glimt av isen bakom väggen av åskådare. Musiken som dundrade ur högtalarna, från Amii Stewarts klassiska Knock On Wood till nostalgitrippar med Dire Straits, skapade en ljudkuliss som fick varje fiber i kroppen att vibrera av spänning.

Själva matchen blev en utdragen och nervig tillställning. Efter en mållös och fysisk inledning där kampen stod i centrum, lyckades hemmalaget äntligen spräcka nollan i den andra perioden. Ledningen på 1–0 blev sedan en dyrbar skatt som man lyckades försvara genom hela den sista perioden, trots en massiv press från motståndarna. Efter slutsignalen var lättnaden och glädjen total. Tränaren Hans Särkijärvi, som fokuserat på att hålla spelarna jordnära och borta från mediabruset, kunde äntligen pusta ut med en hämtpizza i handen. Med 2–1 i matcher och en matchboll i ryggen står nu Visby inför en historisk chans. Skulle laget lyckas knipa den sista segern väntar en säsong i Hockeyallsvenskan, vilket skulle vara den största framgången någonsin för gotländsk ishockey. När sommaren väl gör sitt intåg och regnet sveper in över ön, kan det mycket väl vara en ny era för sporten som påbörjas på allvar





