Islam Qatesh, a Swedish candidate in the upcoming elections, shares anti-Semitic and pro-Hamas content on social media, including images of Benjamin Netanyahu as the devil drinking Gaza's blood and videos of anti-Semitic influencers expressing support for Hamas and Hizbollah.

Foto: Facebook I januari 2024 delar Islam Qatesh en illustration på Hutirebellerna i Jemen tillsammans med texten "Må trons och visdomens land fyllas av fred och trygghet.

". På Facebook delar hon inlägg där antisemitiske influencers uttrycker stöd för Hamas och säger att judar anser sig stå över alla andra människor. Det är precis detsamma som 11 september. Det kommer fram nu, men jag visste det från första dagen, att det bara är teater för att de skulle ha anledning att döda folk, säger hon.

Hon kandiderar i kommunvalet i Östra Göinge och står på andra plats på kommunlistan och på åttonde plats på flera regionlistor i Skåne. Hon är mycket aktiv på sociala medier, särskilt på Facebook, där hon delar flera inlägg om dagen. Innehållet kretsar främst kring Israel–Palestina-konflikten. I sitt flöde delar hon återkommande material från konspirationsteoretiska och antisemitiska influencers.

I maj 2024 delar hon ett klipp med den Rysslandsbaserade amerikanska kommentatorn Jackson Hinkle, som bland annat har uttryckt stöd för Huthirebellerna och Hizbollah. I inlägget visar Jackson Hinkle klipp på några ur den israeliska gisslan som släpps fria. Jackson Hinkle uttrycker sitt stöd för terrorstämplade Hamas och påstår att kvinnan som togs gisslan blev kär i en Hamassoldat eftersom hon, som israel, "för första gången" fick se en "riktig man".

I oktober 2024 delar hon ett klipp med antisemitiske influencern Dan Bilzerian som har förnekat Förintelsen och påstått att judar kontrollerar medierna. I klippet talar han om hur judar anser sig stå över alla andra människor och att de anser att de har rätt att våldta sina icke-judiska fångar. Mona Alsalehi Nordfält har även delat flera inlägg från irländsk-amerikanske influencern Kenneth O'Keefe. Även han har förnekat Förintelsen och har kopplingar till tidigare Ku Klux Klan-ledaren David Duke.

I inlägget hon delar i oktober 2024 uttrycker Kenneth O'Keefe stöd för terrorstämplade Hamas. Mona Alsalehi Nordfält säger till Expressen att hon inte stöder Hamas eftersom de är en gren av Muslimska Brödraskapet som hon menar är skapade av USA. Hamas i sin tur är skapade av Israel, påstår hon. – Det var amerikanerna som skapade dem för att skapa orolighet i samhället.

De använder religionen på ett jättedåligt sätt, säger hon. – Hamas är propaganda. Propaganda som CIA och Mossad använder för att spela med folks känslor. Det finns ingenting som heter Hamas, utan det är Gaza, det är befolkning och de har drabbats.

I oktober 2024 delar hon ett klipp med den Rysslandsbaserade amerikanska kommentatorn Jackson Hinkle, som bland annat har uttryckt stöd för Huthirebellerna och Hizbollah. I inlägget visar Jackson Hinkle klipp på några ur den israeliska gisslan som släpps fria. Jackson Hinkle uttrycker sitt stöd för terrorstämplade Hamas och påstår att kvinnan som togs gisslan blev kär i en Hamassoldat eftersom hon, som israel, "för första gången" fick se en "riktig man".

Mona Alsalehi Nordfält säger till Expressen att hon är jätteimponerad av judar. Hon har många vänner som är judar. Men judar är inte samma sak som Israel. Enligt Mathan Shastin Ravid, kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, hänger påståendet ihop med en gammal legend om att det turkisktalande folket khazarer skulle ha omvänt sig till judendomen på 700-talet.

– Att judar egentligen är "khazarer" är en myt som ofta förekommer i antisemitisk propaganda med syftet att förneka judars historiska kopplingar till dagens Israel och Palestina och ifrågasätta Israels rätt att existera, säger han till Expressen. Israel är de som förstörde hela världen. Titta hur många generationer som fötts och utsatts för fruktansvärda liv. Attacken den 7 oktober 2023 menar hon skedde på grund av Israels ockupation och förtryck av Gazaborna.

Samtidigt påstår hon att Israel lät Hamaskrigarna gå in i Israel för att ha anledning att attackera Gaza. – Jag misstänker att de har gett dem grönt ljus. Att varsågoda! För att de ska hitta anledning för att döda Gazafolket.

Det är precis detsamma som 11 september. Det kommer fram nu, men jag visste det från första dagen, att det bara är teater för att de skulle ha anledning att döda folk





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