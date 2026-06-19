Ismael Kone, the injured midfielder, speaks out for the first time after the injury and announces his role as an assistant coach

Ismael Kone, a midfielder for Canada, has spoken out for the first time after suffering a severe injury in their match against Qatar. He announced that he will be taking on the role of an assistant coach and supporting his teammates from the sidelines.

Nu uttalar sig mittfältaren för första gången efter benbrottet.

"Nu får jag förvandlas till assisterande tränare och stötta er från sidlinjen", skriver han på Instagram. Kanada drabbades av ett tungt bakslag i gruppspelsmötet med Qatar. Mittfältaren Ismael Koné skadade sig svårt efter en tackling från Qatars Assim Madibo i den andra halvleken av Kanadas 6-0-seger i Vancouver. Efter matchen berättade Kanadas förbundskapten Jesse Marsch att spelarna och ledarstaben kunde höra benet gå av i samband med tacklingen.

I ett inlägg på Instagram tackar han för allt stöd och lovar att komma tillbaka.

"Allah har aldrig svikit mig. Inte en enda gång i mitt liv. Så varför skulle jag tvivla på honom nu? Särskilt när jag vet att han ser och vet allt innan det ens händer.

Han har en plan och en vision för oss alla.

" "Den här kampen är ett test av min tro och min karaktär. Och ärligt talat är jag redo för den, eftersom Allah aldrig ger dig en utmaning som du inte kan övervinna.

" "Till mina kanadensiska bröder. Nu får jag förvandlas till assisterande tränare och stötta er från sidlinjen. Jag vill att ni ska veta att jag älskar er av hela mitt hjärta och att vår gemenskap betyder allt för mig.

" "Det ni gjorde i går kommer att stanna hos mig för alltid. Jag kommer tillbaka väldigt snart och då ska vi skapa fler minnen tillsammans.





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ismael Kone Canada Qatar Injury Assistant Coach Support Sidelines Allah Test Of Faith Character Return Memories

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanadas Ishmael Koné skadades svårt i VM-match mot QatarUnder en VM-gruppmatch skadades den canadensiske spelaren Ismaël Koné svårt efter en tackle från Qatars Assim Madibo, som fick rött kort. Kanada vann matchen 4-0 men fokus låg på Konés skada och lagets solidariska handlingar.

Read more »

Kanadas historiska seger i VM efter skräckskadaKanada vann sin första segern någonsin i ett herr-VM med 6-0 mot Qatar, men evenemanget präglades av en allvarlig skada för Ismael Kone. Lagkamraten Stephen Eustaquio uttryckte sin tomhet efter matchen, medan Nathan Saliba visade fina gesten att binda in 4-0 kort efter olyckan. Matchen spelades i Vancouver som en del av det gemensamma VM-organet med USA och Mexiko.

Read more »

Skräckskada i VM – Koné utburen på bårSpelarna i tårar – inhopparen med fin hyllning.

Read more »

Skräckscener när Kanadas Ismaël Koné skadas i VM-matchUnder en VM-match i Vancouver fick Kanadas Ismaël Koné en benskada som tvingade bortförande på bår. Matchen var en storseger för Kanada med 6-0 mot en oangiven motståndare, och skadan väckte oro för hans fortsatta VM-deltagande.

Read more »