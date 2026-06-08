Israel accepterar Trumps uppmaning att avsluta attackerna mot Iran

Israel har accepterat Donald Trumps uppmaning att avsluta attackerna mot Iran, men attacker fortsätter mot södra Libanon. En explosion i Nykvarn kopplas till en tidigare explosion i samma område, och SVT kommer inte att sända ett avsnitt av Invandrare för svenskar där högeraktivisten Nick Alinia medverkar.

Israel har accepterat Donald Trumps uppmaning att avsluta attackerna mot Iran , enligt källor till CNN. Attacker kommer dock att fortsätta mot södra Libanon , enligt uppgifterna.

I april utlystes en vapenvila mellan länderna. De nya attackerna kom efter att Iran besvarat Israels attacker mot Beirut under söndagen. Enligt Rättsmedicinalverket tros skelettdelen komma från en människa 'som är född före 1955 och ej med skandinaviskt ursprung', skriver polisen på sin hemsida. I natt inträffade en explosion i en villa i Nykvarn.

Dådet kopplas till en annan explosion som inträffade i samma område i slutet av maj, enligt Aftonbladets källor. I samband med nattens sprängning ska en person ha setts kasta in en misstänkt bomb i villan. Samma person ska senare ha setts fly från platsen, enligt uppgifter. SVT kommer inte att sända avsnittet av Invandrare för svenskar som högeraktivisten Nick Alinia medverkat i.

Reaktionerna har varit starka efter att det kom fram att Alinia deltagit som panelmedlem i ett av den kommande säsongens avsnitt





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