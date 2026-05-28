Israel added to the blacklist of suspected perpetrators of sexual violence in conflict zones by the UN

The Israeli Prison Service (IPS) has been added to the list of suspected perpetrators of sexual violence in conflict zones by the UN. Other Israeli authorities are being monitored to potentially be added to the list in the future. This addition brings the IPS into the company of Hamas, ISIS, and state actors in countries such as Sudan and the Democratic Republic of Congo.

FN lägger till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner, rapporterar The Jerusalem Post. Den israeliska fängelsemyndigheten, IPS , läggs till på årets lista.

Andra israeliska myndigheter övervakas för att potentiellt läggas till i ett senare skede, skriver den israeliska tidningen. Därmed sällar sig myndigheten till grupper som Hamas och IS och statliga aktörer i bland annat Sudan och Kongo-Kinshasa. Israel reagerar med ilska. – Detta är en moralisk skamfläck och innebär en fullständig kollaps av all trovärdighet som FN har kvar, rasar landets FN-ambassadör Danny Danon till The Jerusalem Post.

Listan har ännu inte publicerats. I mars i fjol konstaterade en FN-kommission i en rapport att Israel använder sig av sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier





