Israel attackerades av Iran - kriget i Mellanöstern är ett 'grovt felbedömning'

Kriget mellan USA och Iran har nu pågått i 100 dagar. Enligt Anders Persson, lektor på Linnéuniversitetet och Mellanösternexpert, är situationen i Mellanöstern 'kroniskt instabil'. Israel fortsätter att attackera Libanon och frågan om Hizbollah verkar ha blivit en röd linje för Iran i fredsförhandlingarna.

Israel attackerades av Iran på söndagskvällen. Attackerna mellan Iran och Israel avlöser varandra. I går attackerade Israel mål i Libanons huvudstad Beirut. Iran svarade med att skicka robotar mot Israel .

På måndagsmorgonen sker det igen. Israel genomför flyganfall och Iran svarar med attacker mot centrala och södra Israel. Men bara för en vecka sedan framstod det som att en vapenvila kan ha varit nära. I flera inlägg på sociala medier skrev USA:s president Donald Trump att ett fredsavtal snart skulle skrivas under.

Men så verkar det inte bli, menar Anders Persson, lektor på Linnéuniversitetet och Mellanösternexpert. Ett problem är att Israel fortsätter attackera Libanon, och att frågan om Hizbollah verkar ha blivit en röd linje för Iran i fredsförhandlingarna. - Det är oklart i vilken mån Trump vet om att attacker ska ske. Jag vet inte om attacken i Beirut i går var sanktionerad, men jag tror att det Israel gör nu är koordinerat med Trump.

Vi ser ju inga fördömanden från USA:s håll, säger Persson. Enligt källor till Axios ska Trump i förra veckan ha blivit helt rasande på Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. I ett telefonsamtal skulle han sagt 'du är fan galen' till Netanyahu efter hans attacker mot Libanon. Trots att Trump vid många tillfällen sagt att en fred är väldigt nära finns det 'ingen seriös bedömare' som tror det, enligt Persson.

- Även om Trump eller Iran sagt det vid ett par tillfällen. För varje gång han säger att det ska bli fred utan att det blir det urholkas hans uttalanden, säger han och fortsätter: I går var det 100 dagar sedan kriget mellan USA och Iran startade. Anders Persson är osäker på om Trump ens hinner förhandla fram en långsiktig fred på den tiden han har kvar av sitt presidentämbete.

Vad som uppstått är en 'kroniskt instabil' situation i Mellanöstern där begränsade attacker och lugnare perioder avlöser varandra. - Av allt att döma ser kriget ut att ha varit en grov felbedömning. Den består framför allt i att Trump trodde det skulle bli enkelt och snabbt och lätt. Vilket det inte ser ut att bli, säger Anders Persson





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