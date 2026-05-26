Israel attackerar Hamasledare, medan USA och Iran nära avtal

Israels attack mot Hamas ledare, förhandlingar mellan USA och Iran och spänningar i Hormuzsundet präglar dagens händelser. Netanyahu meddelar att Israel har träffat Mohammed Odeh och expanderar operationer i Libanon. Samtidigt är förhandlingarna mellan USA och Iran i en avslutningsfas medan Iran anklagar USA för vapenvilsoverträdelse.

Israel har genomfört en militär attack mot Mohammed Odeh, chefen för Hamas militära gren al-Qassam-brigaderna, enligt israeliske premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu meddelade på sociala medier att Odeh är en av arkitekterna bakom attacken den 7 oktober och att Israel kommer att nå alla involverade.

Det är oklart om Odeh överlevde attacken. Han utnämndes till ledare för Hamas vapnade grenar efter att hans föregångare, Ezzedine al-Haddad, dödades i en israelisk attack i maj. Samtidigt uppger iranska medier, refererat av Reuters, att 25 fartyg har passerat genom Hormuzsundet under de senaste 24 timmarna efter att Iran givit tillåtelse. Sundet har varit stängt för nästan all trafik i flera månader.

På onsdag kallade president Donald Trump till ett kabinettmöte på Camp David, en plats som har historisk betydelse för vågsamma förhandlingar, men som Trump sällan besöker. Mötet sker under en kritisk fas i förhandlingarna mellan USA och Iran. USAs utrikesminister Marco Rubio uttalade att det antingen kommer att bli ett bra avtal eller inget avtal alls. Enligt iranska medier är frågan om Irans frysta tillgångar den sista stora hinderet.

Israel expanderar sina markoperationer i södra Libanon och intar strategiska positioner, enligt Netanyahu, som förklarar att detta stärker säkerhetsbuffertzonen för att skydda norra Israel. Militära källor bekräftar att israeliska styrkor opererar bortom den så kallade gula linjen, cirka tio kilometer in i Libanon, vilket bryter mot en tidigare vapenvila från den 17 april. Iran har hävt ett beslut om att återupprätta full internetanslutning, beslutats av president Masoud Pezeshkian, men domstolsväsendet har blockerat genomförandet.

Trot detta har internetåterställningen delvis återställts till cirka 30 procent av normalt läge enligt Netblocks. Irans utrikesminister Abbas Araqchi hävdar att USA har brutit mot vapenvilan genom en överträdelse i Hormuzsundet och att Iran kommer att svara. Frågan om de frysta iranska tillgångarna ses som den sista pusselbiten i USAs och Irans förhandlingar, efter att ha nått överenskommelser om Irans kärnbränsle och blockaden av sundet.

Irans högsta ledare Mojtaba Khamenei uttalar att Persiska golf-länderna inte längre kan användas som skydd för USA:s baser och att USA inte längre har en fristad i regionen. Det har också rapporterats om drönare som skickats mot militäranläggningar, men det är oklart om det skapade skador.

Netanyahu har gett order om att militära insatser i Libanon ska accelereras för att krossa Hizbollah, och USA har genomfört attacker i södra Iran mot robotanläggningar och fartyv som försökte placera ut minor, enligt Centcom





