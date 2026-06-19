Israel attackerar Libanon på nytt - vapenvilan hotad

Israel har genomfört omfattande flygangrepp mot mål i södra och östra Libanon som svar på Hizbollahs kränkningar av vapenvilan. Minst 25 personer har dödats och vapenvilan mellan parterna är nu i fara. De israeliska attackerna har även lett till att planerade samtal mellan USA och Iran ställts in.

Rökmoln från israeliska flygangrepp låg tunga över den medeltida borgen Beaufort i södra Libanon under fredagen. Attackerna kom som svar på vad Israel betecknade som Hizbollah s upprepade kränkningar av den vapenvila som slöts i november 2024.

Enligt libanesiska källor har minst 25 personer dödats i de senaste attackerna, medan israelisk militär uppger att man slagit mot ett 80-tal mål i södra och östra Libanon. Vapenvilan, som förhandlades fram med hjälp av USA, Qatar och Iran, har sedan införandet varit skör. Israel har krävt rätt att agera mot vad man ser som överträdelser, medan Hizbollah hävdar att landet fortsätter att ockupera libanesiskt territorium.

Premiärminister Benjamin Netanyahu förklarade att attackerna var ett svar på att fyra israeliska soldater, däribland en befälhavare, dödades när deras stridsvagn besköts av Hizbollah i byn Kfar Tebnit i södra Libanon. I ett uttalande sade Netanyahu: Israel kommer inte att tolerera attacker mot våra soldater eller vårt territorium, och kommer att kräva ett mycket högt pris från Hizbollah för sådana attacker.

Den högerextreme israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir gick ännu längre och skrev på sociala medier: För varje tår från en israelisk mamma måste tusen libanesiska mödrar gråta. Hela Libanon måste brinna. Uttalandet väckte starka reaktioner, och Irans utrikesminister Abbas Araghchi svarade med att kalla Israel för en folkmordisk dödskult och ett hot mot hela mänskligheten. De förnyade stridigheterna har fått diplomatiska konsekvenser.

En högt uppsatt amerikansk källa uppger att fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställts in på grund av de israeliska flygangreppen. Förhandlingarna, som skulle ha syftat till att minska spänningarna i regionen, ses nu som alltmer avlägsna. Hizbollah å sin sida lovar att fortsätta försvara sitt land och sitt folk. Samtidigt meddelar Israel att man kommer att behålla sin säkerhetszon i södra Libanon så länge det anses nödvändigt.

Utvecklingen visar att den bräckliga vapenvilan mellan Israel och Hizbollah står inför sitt allvarligaste test sedan den trädde i kraft. Oavsett om det handlar om israeliska attacker mot misstänkta Hizbollah-mål eller Hizbollahs beskjutning av israeliska styrkor, tycks båda sidor vara beredda att fortsätta striderna. För civilbefolkningen i södra Libanon innebär detta en fortsatt osäker tillvaro, med flyganfall och rädsla för nya markstrider. Det internationella samfundet har vädjat om återhållsamhet, men hittills utan resultat





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