Israel attackerar mål i Iran, vårdköer växer i Sverige, och Artemis II rundar månen

Sammanfattning av aktuella nyheter: Israeliska attacker mot Iran och Gaza, långa väntetider för operationer i Sverige, Artemis II:s månfärd, WHO stoppar evakueringar från Gaza, Trump kritiserar Nato.

Israel har under natten mot tisdagen genomfört flera luftattacker mot mål i Iran, inklusive huvudstaden Teheran och andra platser runt om i landet. Enligt Israels militär syftar attackerna till att ”förstöra iranska terrorregimens infrastruktur”. Kort efter attackerna rapporterades även om iranska robotattacker mot Israel. Samtidigt fortsätter konflikten i Gaza , där minst tio personer har dödats i en israelisk attack mot ett läger.

Världshälsoorganisationen (WHO) har stoppat alla evakueringar av sjuka och skadade från Gaza efter att en person anlitad av organisationen dödats. Vidare rapporteras om strider på marken inför attacken, och vittnen uppger att strider bröt ut i närheten av en skola när medlemmar av en Israel-stödd milis försökte föra bort misstänkta Hamasmedlemmar. Israels militär uppger att man ska undersöka händelsen, som inträffade vid ett flyktingläger i centrala Gaza. I ett telefonsamtal varnade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu USA:s president Donald Trump för en vapenvila med Iran, och menade att en vapenvila innebär stora risker. Parallellt med de internationella konflikterna brottas Sverige med interna utmaningar inom vården. Trots att operationstakten ökar i Sverige, väntar nästan 50 000 personer längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar på en operation. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) väntetidsdatabas stod fler än 146 000 personer i kö till en operation i februari. Johan Kaarme, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, förklarar att även om operationstakten ökar, så ökar även behoven och antalet patienter som kan hjälpas. I rymden fortsätter utforskningen, där astronauterna på Nasaexpeditionen Artemis II har återupprättat kontakten med jorden efter att ha rundat månen. Rymdfarkosten Orion passerade på måndagskvällen Apollo 13:s rekord i hur långt från jorden en människa varit. Expeditionen väntas landa i Stilla havet på fredag. I andra nyheter har en man förts till sjukhus efter att ha blivit biten av en hund i Köpingebro i Ystads kommun, och en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter har upprättats. Donald Trump fortsätter sin kritik av Nato och uttrycker besvikelse över alliansens hantering av Irankriget, och menar att konflikten lämnat ett avtryck som aldrig kommer att försvinna. Han hävdar att medlemsländerna varit ovilliga att hjälpa till under kriget. Trump försvarar även hoten om att slå mot Irans energiinfrastruktur





