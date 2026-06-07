Israel attackerar mål i Libanon, dödar två och skadar elva

Israel attackerade mål i den libanesiska huvudstaden Beirut på söndagseftermiddagen, dödande två personer och skadat elva. Den israeliska militären uppger att det är mål kopplade till Iranstödda Hizbollah i området al-Dahiya som attackerats.

Två personer dödades och elva skadades efter att Israel attackerat mål i den libanesiska huvudstaden Beiruts södra förorter på söndagseftermiddagen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till uppgifter från statlig libanesisk media.

Den israeliska militären uppger i ett uttalande att det är mål kopplade till Iranstödda Hizbollah i området al-Dahiya som attackerats.citerar ett gemensamt uttalande från försvarsminister Israel Katz och premiärminister Benjamin Netanyahu, att anfallet var riktat mot 'terroristers sambandscentraler', och som svar på de angrepp som Hizbollah utfört mot mål i Israel. Skjutningar har rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, rapporterar Haaretz. Minst fem personer uppges vara skadade.

Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära Israels 'säkerhetsbarriär' som utgör gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt har 'neutraliserats' och polisen letar efter ytterligare en, skriver The Times of Israel. I bosättningen Tzur Yitzhak, dit den eftersökta skytten tros ha flytt, har militären beordrat invånarna att stanna inomhus. Även i närbelägna Tzur Natan har en varning för 'terroristinfiltration' aktiverats.

Landets ultrakonservative säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kräver dödsstraff för gärningspersonerna. Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom på X. Händelsen skedde enligt Centcom 'tidigare' under lördagen. Under natten till lördagen uppgav USA att landet skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar. Iransk militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain.

Två israeliska soldater har dödats i strid i två separata händelser i södra Libanon, skriver Israels militär i ett uttalande. Israels militär säger i ett uttalande att man attackerat omkring 150 mål som uppges tillhöra Iranstödda Hizbollah i Libanon. Attackerna ska ha skett de senaste två dagarna. Enligt Israel rör det sig om vapenlager, militära ledningscentraler, avfyrningsramper för raketer och 'andra infrastrukturella mål' med terroranknytning.

Mínus nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp. Uppgifterna kommer från vittnen, och från den civila räddningstjänsten som lyder under terrorstämplade Hamas. Bekräftelse om dödsfall kom även från sjukhuset al-Shifa. Enligt israelisk militär var angreppen 'riktade mot terrorister i sektorn'.

Ytterligare en person dödades i staden Gaza på lördagskvällen. I en räd i Khan Yunis-området dödades en person. Även han anklagades för att vara 'terrorist' och militär befälhavare inom Hamas enligt en talesperson för Israels militär. Enligt dödsoffrets kusin skulle den 25-årige mannen, som befann sig i ett tält på ett hustak, gifta sig samma dag.

Den libanesiska arméns överbefälhavare, general Rudolf Haykal, har rest till Pakistan, uppger den libanesiska armén, rapporterar Reuters. Den libanesiska armen uppger att besöket sker efter en inbjudan från Haykals pakistanska motsvarighet, men ger inga fler detaljer om besöket. Iran säger att USA:s attack mot radaranläggningar i regionen är 'ett flagrant brott' mot vapenvilan som råder sedan i april. Attacken bryter mot 'territoriell suveränitet och integritet inom den Islamiska republiken' konstaterar Iran och anklagar Washington för 'fientligt och provokativt beteende'.

Bahrains utrikesdepartement rasar mot Iran efter nattens angrepp. Sju iranska robotar avfyrades då mot Bahrain och Kuwait invid Persiska viken.

'Utrikesdepartementet fördömer kraftfullt de förnyade iranska attackerna', skriver departementet i ett uttalande enligt AFP och fortsätter: Enligt den libanesiska armén har flera soldater dödats vid ett israeliskt anfall mot det fordon som de färdades i, i södra Libanon. Den libanesiska armén har hållit sig utanför den pågående konflikten mellan Hizbollah och Israel. Israels militär (IDF) bekräftar attacken men uppger enligt TT att de trodde sig anfalla ett fordon tillhörande Hizbollah.

'IDF granskar händelsen, och lärdomar kommer att dras därefter. IDF strider mot Hizbollahs terroristorganisation, inte mot den libanesiska armén', skriver militären på X. åkte de till Oak Ridge i Tennessee i torsdags för ett hemligt möte om kärntekni





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