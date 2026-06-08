Israel avstår från nya attacker mot Iran, men konflikten är inte över

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet tills vidare avstår från nya attacker mot Iran, men betonar att konflikten inte nödvändigtvis är över. Samtidigt rapporteras om flera olyckor i Sverige och viktiga händelser i Kina och Norge.

Israel s premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet tills vidare avstår från nya attacker mot Iran , men betonar att konflikten inte nödvändigtvis är över. Han har haft flera samtal med Donald Trump sedan attackerna inleddes och uppmanade den amerikanske presidenten att upphöra med striderna omedelbart.

Samtidigt rapporteras om flera olyckor i Sverige, inklusive en brand på Rysslands ambassad i Stockholm och en arbetsplatsolycka i Malmö som resulterat i en allvarlig skada. Kinas ledare Xi Jinping har landat i Nordkorea för ett två dagar långt statsbesök. I Sverige tillsätter regeringen en utredning för att öka tryggheten och motverka övergrepp inom äldreomsorgen och hemtjänsten, bland annat genom att ge äldre möjlighet att välja kön på personalen och bortvalda anställda.

Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått lämna häktet för att delta i ett möte om sin mors hälsa, och SVT har ställt in ett avsnitt med en högerextrem aktivist efter stor kritik. Irans militär uppger att man nu slutar sina attacker mot Israel, men varnar för fortsatta attacker om Israel attackerar Iran eller Libanon igen.





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