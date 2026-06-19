Omfattande israeliska luftangrepp på Libanon under natten ledde till minst 18 civila dödssiffror, samtidigt som fyra israeliska soldater omkom. Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvirs Brutala uttalanden skräcker upp och orsakar internationella reaktioner. Iran kräver slutet på striderna för ett fredsavtal med USA och USA/Qatar förhandlar fram en vapenvila som trädde i kraft. Konflikten har krävt över 3 500 liv och drivit 1,2 miljoner på flykt.

Israel genomförde omfattande bombningar mot Libanon under natten, med cirka 150 attacker som riktades mot södra Libanon . Minst 18 civila miste livet i dessa attacker, enligt libanesiska myndigheter.

Samtidigt omkom fyra israeliska soldater i samband med de fortsatta operationerna. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir uttryckte sig i aggressiva och provokativa termer på sociala medier, vilket skapade större politisk oro. Han skrev på X att för varje tår en israelisk mor fäller måste tusen libanesiska mödrar gråta och att hela Libanon måste brinna. Uttalanden har väckt internationell alarm och oron för ytterligare eskalation.

Dahieh, området south of Beirut där Hizbollah har sitt centrala högkvarter, har varit en av de hårdast drabbade zonnerna. En kraftig rökpelare steg från området under mars i år, vilka symboliserade intensiteten i konflikten. Iran har krävt ett omedelbart slut på striderna i Libanon som ett villkor för att kunna ingå ett fredsavtal med USA. Ben-Gvirs uttalanden har väckt speculation om att det pågående förhandlingsprocessen mellan Israel och Libanon, med USA och Qatar som huvudspelare, kan riskeras.

Enligt Axios trädde en preliminär vapenvila i kraft klockan 15 svensk tid. En källa inom Vita huset i USA bekräftade att statsminister Benjamin Netanyahu fullt ut har gått med på detta avtal. 闪烁 Libanesiska officiella siffror anger att 3 500 personer har dödats och över 10 000 har skadats i de israeliska attackerna mot Libanon.

Dessutom har omkring 1,2 miljoner människor tvingats lämna sina hem i södra Libanon på grund av intensiteten i striderna, och delar av områdena kontrolleras nu av israeliska styrkor. I april dödades journalisten Amal Khalil i ett israeliskt luftangrepp, vilket provocerade omfattande protester över hela Libanon och ökade den internationella criticismen mot Israels militära åtgärder





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