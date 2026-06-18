Israel drar ny gräns i södra Libanon, USA och Iran nått överenskommelse

Israel har dragit en ny gräns i södra Libanon och har för avsikt att bli kvar i landet. USA och Iran har nått en överenskommelse som ska innebära en omedelbar vapenvila. Poya Shafie döms till livstids fängelse för inblandning i flera våldsdåd. Det finns risk för kraftig åska och regn på midsommardagen.

Israel har dragit en ny gräns i södra Libanon och har för avsikt att bli kvar i landet, trots att USA och Iran har nått en överenskommelse som ska innebära en omedelbar vapenvila.

En karta som den israeliska militären publicerat visar en säkerhetszon som sträcker sig ungefär en mil in över landgränsen. En talesperson från den israeliska militären uppger att man kommer att fortsätta att undanröja hot, även om dessa identifieras bortom den utpekade zonens gräns. I USA har bensinpriserna sjunkit till ett nationellt genomsnitt på under 3,99 dollar per gallon, sedan Iran och USA skrev under en avsiktsförklaring.

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