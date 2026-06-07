Israel-Hamas-konflikt i Gaza: Civila dödsoffer och humanitärt lidande

Kriget i Gaza, som inleddes efter Hamas-attacken mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Minst nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp.

Kriget i Gaza , som inleddes efter Hamas -attacken mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande . Minst nio personer dödades under lördagen på Gaza remsan i flera israeliska angrepp.

Uppgifterna kommer från vittnen och från den civila räddningstjänsten som lyder under terrorstämplade Hamas. Bekräftelse om dödsfall kom även från sjukhuset al-Shifa. Enligt israelisk militär var angreppen ”riktade mot terrorister i sektorn”. Ytterligare en person dödades i staden Gaza på lördagskvällen.

I en räd i Khan Yunis-området dödades en person. Även han anklagades för att vara ”terrorist” och militär befälhavare inom Hamas enligt en talesperson för Israels militär





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Gaza Israel Hamas Attacker Dödsoffer Humanitärt Lidande

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