Israel intensifierar anfallen i Gaza och Libanon - förhandlingar med Iran fortsätter

Minst fyra dödade i Gaza, Israel utökar markoperationer i Libanon och USA:s president Trump uttrycker missnöje med Irans avtalsförslag. Samtidigt rapporteras om 31 döda i Libanon den senaste dygnet.

Israel har genomfört ett flyganfall mot Gaza stad där minst fyra personer dödades, enligt hälsomyndigheterna i Gaza . Attacken kommer samtidigt som Israel uppger att man tidigare under onsdagen dödat två högt uppsatta medlemmar i Hamas i norra Gaza .

En av dem var Mohammed Odeh, chef för Hamas militära gren al-Qassambrigaderna, som utsågs till posten för knappt två veckor sedan efter att hans föregångare Ezzedine al-Haddad dödats i en israelisk attack. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftade attacken på sociala medier och kallade Odeh för en av arkitekterna bakom 7 oktober-attacken. Det är oklart om Odeh överlevde anfallet. Samtidigt utökar Israel sina markoperationer i södra Libanon trots den rådande vapenvilan.

Israels militär har attackerat områden i staden Tyr och dess förorter, efter att ha uppmanat invånare att fly. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå NNA genomförde israeliskt stridsflyg räder mot mål nära stadens centrum. Israels premiärminister Netanyahu sade att man förstärker säkerhetsbuffertzonen och intar strategiska positioner bortom den så kallade gula linjen, cirka tio kilometer in i södra Libanon. Under tisdagen dödades 31 personer av israeliska attacker i Libanon, vilket gör dagen till den dödligaste sedan vapenvilan inleddes i april.

Ytterligare ett 40-tal skadades. På den diplomatiska fronten fortsätter förhandlingarna mellan USA och Iran om ett fredsavtal. USA:s president Donald Trump uttryckte missnöje med de senaste förslagen och sade under ett regeringsmöte att Iran väldigt gärna vill ha ett avtal men att han ännu inte är nöjd. Vita huset uppger att förhandlingarna går framåt, och en iransk talesperson har sagt att parterna kommit överens om ett ramverk.

USA:s utrikesminister Marco Rubio kommenterade att det antingen blir ett bra avtal eller inget avtal alls. Enligt iranska medier är frågan om Irans frysta tillgångar den sista stora frågan som återstår. Samtidigt uppger Iran att 25 fartyg under de senaste 24 timmarna har färdats genom Hormuzsundet, som tidigare varit stängt för trafik i flera månader.

Trump har kallat till kabinettmöte på Camp David, en plats som historiskt använts för viktiga förhandlingar och som föregick amerikanska attacker på Irans kärnkraftsanläggningar förra året





