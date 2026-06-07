Israel-Iran Conflict Escalates: Military Actions, Terrorist Attacks, and Political Statements

The news text covers a range of topics related to the ongoing conflict between Israel and Iran, including military actions, terrorist attacks, and political statements. The text highlights the recent developments in the region, such as the discovery of a network of tunnels used by terrorist groups, the launch of a second wave of Iranian-made drones, and the retaliatory attacks by both sides.

På X skriver israelisk militär att flyglarm ljuder i flera regioner. I ytterligare ett inlägg uppger Israel att en andra våg av robotar har avfyrats mot Israel, och att luftvärn försöker stoppa attackerna.

Den israeliska militären har hittat ett nätverk av tunnlar i berget under den medeltida korsfararborgen Beaufort (Qal'at al-Shaqif) som nyligen erövrades i Libanon. Tunnlarna har enligt ett uttalande från militären använts av terrorstämplade Hizbollah. De har planerats och finansierats med hjälp av Iran, enligt Israel. Flera enheter från armén och den militära underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området.

Platsen beskrivs som en ‘terrorhubb’. Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut utlovar den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar från Teheran.

‘Vi kommer att leverera ett beslutsamt och smärtsamt svar på zionistregimens attack mot al-Dahiya’, skriver Rezaei på X, rapporterar. Två personer dödades och elva skadades efter att Israel attackerade mål i den libanesiska huvudstaden Beiruts södra förorter på söndagseftermiddagen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till uppgifter från statlig libanesisk media. Den israeliska militären uppger i ett uttalande att det är mål kopplade till Iranstödda Hizbollah i området al-Dahiya som attackerats.

Skjutningar har rapporterats på minst tre platser i centrala Israel. Minst fem personer uppges vara skadade. Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom. Händelsen skedde enligt Centcom ‘tidigare’ under lördagen.

Under natten till lördagen uppgav USA att landet skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar. Iransk militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Två israeliska soldater har dödats i strid i två separata händelser i södra Libanon, skriver Israels militär. Israels militär säger i ett uttalande att man attackerat omkring 150 mål som uppges tillhöra Iranstödda Hizbollahrörlesen i Libanon.

Attackerna ska ha skett de senaste två dagarna. Enligt Israel rör det sig om vapenlager, militära ledningscentraler, avfyrningsramper för raketer och ‘andra infrastrukturella mål’ med terroranknytning. Minst nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp. Uppgifterna kommer från vittnen, och från den civila räddningstjänsten som lyder under terrorstämplade Hamas.

Bekräftelse om dödsfall kom även från sjukhuset al-Shifa. Enligt israelisk militär var angreppen ‘riktade mot terrorister i sektorn’





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