Israel-Iran-kriget har varit en pågående konflikt sedan februari. FN:s säkerhetsråd kräver Israel att dra sig tillbaka till de positionerna de hade före före inledningen av det amerikanska-israeliska kriget mot Iran. USA och Israel har lidit vapenvila i kriget, men den bryts i princip dagligen. USA och Israel har kommit överens om att förnya vapenvilan, men Hizbollah har inte varit med i samtalen. USA:s representanthus har ställt sig bakom en resolution om att stoppa kriget mot Iran tills det godkänts av kongressen. USA och Iran har attackerat ett amerikanskt militärfartyg, enligt Irans statliga media. USA:s Centralkommando beskyller varandra. Skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait.

Israel måste dra sig tillbaka till de positioner de hade före före inledningen av det amerikanska-israeliska kriget mot Iran, säger Esmail Qaani, befälhavare för Revolutionsgardets Quds-styrka, enligt iranska statliga medier.

FN:s säkerhetsråd kräver Israel att dra sig tillbaka till de positionerna. USA har lidit 'en tydlig och djupgående förnedring på slagfältet och på gatorna', hävdar Irans högste ledare Mojtaba Khamenei enligt ett skriftligt uttalande som läses upp i regimtrogna medier. USA har skapat en militärbas som heter Israel, och Iran kommer inte att förändra linjen mot Israel. USA och Israel har lidit vapenvila i kriget som USA och Israel inledde i februari, men den bryts i princip dagligen.

USA och Israel har kommit överens om att förnya vapenvilan, rapporterar Reuters. USA:s representanthus har ställt sig bakom en resolution om att stoppa kriget mot Iran tills det godkänts av kongressen. USA och Iran har attackerat ett amerikanskt militärfartyg, enligt Irans statliga media. USA:s Centralkommando beskyller varandra.

Skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait





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