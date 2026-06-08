Israel och Iran i eskalation: Missilattack mot kemifabrik, flygalarm och skjutningar i Israel

Ett ärende om den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran inklusive en missilattack mot en iransk kemifabrik, flera vågor av robotar mot Israel, skjutningar i centrala Israel och amerikanska nedslutningar av iranska drönare. Reportage om militära reaktioner, politiska statement och humanitära konsekvenser.

Lokala myndigheter i Khuzestan-provinsen i Iran har uppgett att den kemifabrik Karun Petrochemical Company har träffats av en israelisk projektil. Detta meddelandedelades av Irans statliga nyhetsagency Fars, som citeras av Reuters.

Under måndagsmorgonen rapporterade Israels försvarsmaktd (IDF) att Iran hade avfyrat flera nya robotar mot Israel. Flygalarm aktiverades i Jerusalem, Beersheba och på Ben Gurion-flygplatsen utanför Tel Aviv. Enligt Iranas revolutionsgård har man riktat in sig på högkvarter för "terrorgrupper" i Irak, enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna. Irans styre anklagar beväpnade kurdiska grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer.

Sedan det iran-kriget inleddes, och trots den vapenvila som tillkännagavs i april, har Iran återkommande attackerat dessa grupper. På måndagsmorgonen hördes explosioner i flera delar av Iran och Saudiarabien, där flygalarm också aktiverades. I Saudiarabien uppgavs faran för robotar kort därefter vara över utan ytterligare detaljer. Israels militärchef Eyal Zamir lovade att militären skulle attackera Iran när order ges.

"Den israeliska militären kommer att attackera fienden med kraft så snart grönt ljus ges", sade Zamir. Detta uttalande kom efter Iran avfyrats robotar mot Israel, vilket representerar de första attackerna från Iran mot Israel sedan vapenvilan trädde i kraft den 8 april. President Donald Trump sade till Fox News att man var väldigt nära ett avtal om eldupphör med Iran, som möjligen skulle kunna undertecknas på måndag, tisdag eller onsdag.

Han tillade att han planerar att ringa Israels president Netanyahu och att han inte vill att avtalet ska äventyras av nuvarande händelser. Israels militär bekräftade att Iran har avfyrt missiler mot israeliskt territorium. Enligt BBC har Irans revolutionsgård gjort ett uttalande om att det inte är ett engångsanfall utan "början på en hel vecka av oavbrutna angrepp.

" På sociala medier skrev israelisk militär att flygalarm ljuder i flera regioner och att en andra våg av missiler har avfyrats, medan luftvärn försöker stoppa attackerna. På söndagen lovade den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei att Israel skulle få känna på ett "smärtsamt" svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon. Senare utläste säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir budskapet "Teheran måste brinna i natt.

" Den israeliska militären har hittat ett nätverk av tunnlar under den medeltida korsfararborgen Beaufort (Qal'at al-Shaqif) i Libanon, som nyligen erövrades. Tunnlarna har enligt militären använts av Hizbollah och planerats och finansierats med hjälp av Iran. Flera enheter arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och kontrollen över området, som beskrivs som en "terrorhubb". Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut lovade den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar.

"Vi kommer att leverera ett beslutsamt och smärtsamt svar på zionistregimens attack mot al-Dahiya", skrev Rezaei. Två personer dödades och elva skadades när Israel attackerade mål i den libanesiska huvudstaden Beiruts södra förorter på söndagen. Israels militär uppgav att anfallet var riktat mot "terroristers sambandscentraler" kopplade till Iranstödda Hizbollah, som svar på Hizbollahs attacker mot Israel. I Israel har skjutningar rapporterats på minst tre platser, enligt Haaretz, med minst fem skadade.

Skott avlossades bl.a. på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nära Israels säkerhetsbarriär mot ockuperade Västbanken. En misstänkt har "neutraliserats" och polisen letar efter ytterligare en. I bosättningen Tzur Yitzhak har militären beordrat invånarna att stanna inomhus efter att en skytte flydde dit. Även i närbelägna Tzur Natan aktiverades en varning för "terroristinfiltration".

Landets ultrakonservative säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kräver dödsstraff för gärningspersonerna. Dessutom har amerikanska styrkor skjutit ned två iranska drönare, enligt USA:s regionala militärkommando Centcom





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