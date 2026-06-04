Israel och Libanon förnyar vapenvilan, men villkoren är villkorade

Israel och Libanon har kommit överens om att förnya vapenvilan, men villkoren är villkorade av att Hizbollah upphör med beskjutningen mot Israel och lämnar områden söder om Litanifloden i Libanon. Enligtkräver avtalet att Libanons armé får kontroll över området.

Israel och Libanon har kommit överens om att förnya vapenvilan, men villkoren är villkorade av att Hizbollah upphör med beskjutningen mot Israel och lämnar områden söder om Litanifloden i Libanon .

Enligtkräver avtalet att Libanons armé får kontroll över området. USA:s representanthus har ställt sig bakom en resolution om att stoppa kriget mot Iran tills det godkänts av kongressen. Förslaget har lagts fram av demokrater och hänvisar till en lag om att militära operationer måste godkännas av kongressen om det pågår i mer än 60 dagar.

USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering av konflikten i Libanon, men nya attacker skedde så sent som på tisdagen. Iran har attackerat ett amerikansk militärfartyg, enligt Irans statliga media under onsdagen. USA:s Centralkommando meddelar på onsdagskvällen att detta inte stämmer. Irans revolutionsgardet har meddelat att skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait





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