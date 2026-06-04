Israel och Libanon säger sig vara överens om fortsatt vapenvila, men shiamilisen Hizbollah avvisar det utlysta eldupphöret. USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering. Han är extra mån om det, eftersom Libanonfrågan försvårar USA:s förhandlingar med Iran om ett slut på kriget vid Persiska viken.

Israel och Libanon säger sig vara överens om fortsatt vapenvila. Men shiamilisen Hizbollah , som är de Israel strider mot, avvisar det utlysta eldupphöret. Vapenvilan trädde först i kraft den 17 april, men både Israel och Hizbollah har beskyllt varandra för att bryta mot den.

USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering. Han är extra mån om det, eftersom Libanonfrågan försvårar USA:s förhandlingar med Iran om ett slut på kriget vid Persiska viken. Israel måste dra sig tillbaka till de positioner de hade före inledningen av det amerikansk-israeliska kriget mot Iran, säger Esmail Qaani, befälhavare för Revolutionsgardets Quds-styrka, enligt iranska statliga medier.

FN:s säkerhetsråd har fått höra att USA har lidit en tydlig och djupgående förnedring på slagfältet och på gatorna. Det hävdar Irans högste ledare Mojtaba Khamenei enligt ett skriftligt uttalande som läses upp i regimtrogna medier. USA har skapat en militärbas som heter Israel, och Iran kommer inte att förändra linjen mot Israel. På pappret råder vapenvila i kriget som USA och Israel inledde i februari, men den bryts i princip dagligen.

Sporadiska samtal om en mer permanent uppgörelse pågår, men parterna har gett olika signaler om hur bra de går. Minst åtta personer har tidig torsdag dödats i israeliska attacker mot Gaza stad, uppger Gazas Hamaskontrollerade civilförsvar. Sju personer dödades när ett bostadshus träffades i ett luftangrepp och ytterligare en dödades i ett flyktingläger väster om Gaza stad, säger en talesperson.

Israel och Hamas anklagar regelbundet varandra för att bryta mot den vapenvila som trädde i kraft den 10 oktober i fjol, efter två års krig. Enligt ett uttalande från USA:s utrikesdepartement har Israel och Libanon kommit överens om att förnya vapenvilan, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer efter att parterna mötts i Washington DC de senaste dagarna. En vapenvila gäller redan mellan länderna men milisen Hizbollah och Israel har fortsatt att attackera varandra.

Det nya avtalet är villkorat av att Hizbollah helt upphör med beskjutningen mot Israel och lämnar områden söder om Litanifloden i Libanon. Enligt kräver avtalet att Libanons armé får kontroll över området. Hizbollah har dock inte varit med i samtalen mellan de två länderna och det är oklart hur milisen ställer sig till de nya villkoren. USA:s representanthus ställer sig bakom en resolution om att stoppa kriget mot Iran tills det godkänts av kongressen, skriver Reuters.

Amerikanska medier beskriver det som ett tecken på att republikanska politikers stöd till kriget börjar avta. Förslaget har lagts fram av demokrater och hänvisar till en lag om att militära operationer måste godkännas av kongressen ifall det pågår i mer än 60 dagar. Vita huset har sagt att så inte är fallet med kriget i Iran, trots att det inleddes den 28 februari, eftersom en vapenvila inletts mellan USA, Israel och Iran.

Det finns flera hinder kvar innan resolutionen når presidentens skrivbord, som dessutom kan lägga in sitt veto. Ett veto som kongressen sedan har svårt att upphäva, då det krävs två tredjedelars majoritet i frågan. Samtalerna mellan USA och Iran har inte upphört den senaste veckan, till skillnad från vad medieuppgifter gjort gällande. Så lyder budskapet från Irans utrikesminister Abbas Araqchi på onsdagen, rapporterar Reuters med hänvisning till libanesiska tv-kanalen Al Mayadeen.

Men inga framsteg har heller gjorts i förhandlingar, enligt Abbas Araqchi. Det håller inte USA:s president Donald Trump med om. Han antyder på onsdagskvällen att förhandlingarna till Iran kan leda till framsteg redan i helgen, rapporterar Reuters. Men han lämnar också en brasklapp: Iranens utrikesminister Abbas Araghchi varnar för att en attack mot Libanons huvudstad Beirut skulle innebära att kriget i Mellanöstern blossar upp med full kraft igen





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