Israel pausar attackerna mot Iran efter påtryckningar från Trump

Efter samtal och påtryckningar från president Donald Trump har Israel beslutat att pausa attackerna mot Iran. Det tillfälliga uppehållet förutsätter att Iran upphör med sina attacker. En israelisk källa uppger att den militära operationen och attackerna i södra Libanon kommer att fortsätta med full kraft. Om Hizbollah inte slutar attackera israeliska samhällen på andra sidan gränsen är Israel öppna för att även rikta in sig på huvudstaden Beiruts södra förorter.

Efter samtal och påtryckningar från president Donald Trump har Israel beslutat att pausa attackerna mot Iran , uppger källor för Reuters. Det tillfälliga uppehållet förutsätter att Iran upphör med sina attacker.

En israelisk källa uppger samtligt för flera israeliska medier att den militära operationen och attackerna i södra Libanon kommer att fortsätta med full kraft. Om Hizbollah inte slutar attackera israeliska samhällen på andra sidan gränsen är Israel öppna för att även rikta in sig på huvudstaden Beiruts södra förorter, berättar källan enligt. I ett uttalande säger Irans militärkommando att man kommer att pausa attackerna mot Israel.

Samtidigt varnas för att de kan återupptas och då vara ‘allvarligare och kraftigare än tidigare’ om attacker sker mot Iran eller södra Libanon. Det rapporterar. Iran och Oman ska bestämma avgiften i Hormuz. Hormuzsundet kommer att öppnas på sikt, men då med en avgift för genomresande fartyg.

Och avgiften ska bestämmas av Iran och Oman, uppger Irans ambassadör till Moskva, Kazem Jalali, för ryska Izvestia enligt Reuters. — Vi har förstått att Iran och Oman tillhandahåller vissa tjänster kopplade till detta sund. Och avgifter kommer att tas ut för dessa tjänster, säger han. Lokala myndigheter i Khuzestan-provinsen uppger att kemifabriken Karun Petrochemical Company träffats av en israelisk projektil.

Det rapporterar iranska statliga Fars, enligt Reuters. Under måndagsmorgonen uppger Israels försvarsmakt IDF att Iran avfyrat flera nya robotar mot landet, efter söndagens anfall. Flyglarm ljuder i bland annat Jerusalem och Beersheba och på Ben Gurion-flygplatsen utanför Tel Aviv, skriver. Irans revolutionsgarde har riktat in sig på högkvarter till “terrorgrupper” i Irak, enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna.

Irans styre anklagar beväpnade kurdiska grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer. Sedan Irankriget inleddes, och trots den vapenvila som tillkännagavs i april, har Iran återkommande attackerat grupperna. Statlig iransk tv uppger att explosioner hörs runt om i landet. I Saudiarabien hördes flyglarm under måndagsmorgonen, men kort därefter uppgav landet att faran för robotar var över utan att ge några ytterligare detaljer.

Israels militärchef Eyal Zamir lovar att militären kommer att attackera Iran när den får order om det.

“Den israeliska militären kommer attackera fienden med kraft så snart grönt ljus ges”, säger Zamir enligt ett uttalande. Uttalandet kommer sedan Iran avfyrat robotar mot Israel. Det är de första attackerna från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började gälla den 8 april. Från USA säger president Donald Trump till Fox News att man kommit väldigt nära ett avtal om eldupphör med Iran, något som skulle kunnat undertecknas på “måndag, tisdag eller onsdag”.

Presidenten säger till Axios att han ska ringa Israels president Netanyahu. Han vill inte att avtalet ska äventyras av det som nu händer. Israels militär uppger att Iran har avfyrat missiler mot israeliskt territorium. Enligt BBC har Irans revolutionsgarde gjort ett uttalande om att det inte är något engångsanfall utan “början på hel vecka av oavbrutna angrepp”.

På X skriver israelisk militär att flyglarm ljuder i flera regioner. I ytterligare ett inlägg uppger Israel att en andra våg av missiler har avfyrats mot Israel, och att luftvärn försöker stoppa attackerna. Tidigare på söndagen lovade den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei att Israel skulle få känna på ett “smärtsamt” svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon. På söndagens kväll rapporterar israeliska Haaretz om ett utspel från säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

Hans budskap: “Teheran måste brinna i natt. ” Den israeliska militären har hittat ett nätverk av tunnlar i berget under den medeltida korsfararborgen Beaufort (Qal’at al-Shaqif) som nyligen erövrades i Libanon. Tunnlarna har enligt ett uttalande från militären använts av terrorstämplade Hizbollah. De har planerats och finansierats med hjälp av Iran, enligt Israel.

Flera enheter från armén och den militära underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området. Platsen beskrivs som en “terrorhubb”. Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut utlovar den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar från Teheran





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