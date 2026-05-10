Israel's Escalation of Pressure on Palestinians in the West Bank

A new report by an Israeli human rights group reveals an increase in settlements, violence, and house demolitions in the West Bank. The report also highlights the systematic displacement of Palestinians and the Israeli government's intention to annex the area.

Det hävdar en israelisk människorättsgrupp i en ny rapport – som pekar på fler bosättningar, ökat våld och fler hussprängningar. – De gör livet allt hårdare för att vi ska ge oss i väg, säger palestiniern Kamal Mukarker i Beit Jala nära Jerusalem.

I skuggan av de senaste årens krig trappar Israel upp trycket mot palestinierna på den ockuperade Västbanken. Samtidigt världen uppmärksamhet är riktad mot Iran, Libanon och Gaza bygger den israeliska regeringen fler bosättningar på Västbanken samtidigt som man med våld och påtryckningar försöker driva bort de palestinska invånarna. Detta enligt en ny rapport från Ir Amim, en israelisk människorättsgrupp på vänsterkanten. som säger att fördrivningen sker ”systematiskt” och är ett nytt moment i ockupationspolitiken.

Den israeliska högergruppen Regavim, som står nära bosättarrörelsen, kallar rapporten ”partisk och vilseledande”. Israel trappar upp byggandet av bosättningar på Västbanken i syfte att annektera området och tränga bort palestinier. Det säger en israelisk människorättsgrupp i en ny rapport, som en högergrupp avfärdar som ”missvisande”. – Israels syfte är att kontrollera området och få bort befolkningen.

Tidigare handlade det om att bygga bosättningar. Det nya momentet är att aggressivt driva bort palestinier, säger Aviv Tatarsky, rapportens författare och researcher på Ir Amim, till Expressen och andra medier, i palestinska Beit Jala nära Betlehem ochHan pekar ut över det grönskande landskapet med olivlundar och terrassodlingar. På kullarna ligger palestinska byar och israeliska bosättningar. Han visar nya gula metallportar som begränsar tillträdet till palestinska samhällen – och som den israeliska militären kan stänga ”vid behov”.

– Det finns ingen formell lagstiftning om annektering. Det är en del av koalitionsavtalet mellan högerpartierna i regeringen. Den här politiken fortsätter under kriget, det visar att den är högprioriterad, säger han. Enligt rapporten, som fokuserar på områdena öster och söder om Jerusalem, har fyra nya bosättningar och tiotals utposter byggts nära Jerusalem den senaste tiden.

Samtidigt demolerar Israel allt fler hus som byggts utan bygglov i palestinska samhällen. Åtta har nyligen förstörts i byn al-Walajeh och ytterligare ett 50-tal beslut om demolering har fattats. ”Bosättarnas och militärens våld trappas upp. Under de tre senaste åren har det varit en markant ökning av antalet incidenter: mordbrand, attacker mot bönder och räder mot samhällen”Syftet är att splittra de palestinska områdena och förhindra en tvåstatslösning, alltså bildandet av en palestinsk stat, enligt rapporten.

I Beit Jala träffar vi den kristne palestiniern Kamal Mukarker, 46, som arbetar som lärare och turistguide. Han berättar att hans familj har förlorat 30 procent av sina oliv- och aprikosodlingar, men att de ändå har klarat sig bättre än många andra eftersom de överklagade och fick rätt i Israels högsta domstol. Annars skulle de ha förlorat 100 procent, säger han.

– Många israeliska bosättningar byggs på vad de kallar statligt land eftersom många palestinier inte har marken registrerad i sitt namn. Det är en effekt av det turkiska styret för mer än 100 år sedan då det inte var så noga med registreringen, säger Kamal Mukarker. – Vi palestinier får aldrig bygglov, därför bygger vi utan tillstånd. Och därför förstör Israel allt fler hus.

De gör livet allt hårdare för att få palestinierna att ge sig i väg, säger han. Till skillnad från de flesta andra, både palestinier och israeler, tror han fortfarande på fred och en tvåstatslösning, alltså ett Israel och ett Palestina sida vid sida. Han berättar med längtan i rösten hur han som på 1990-talet deltog i fredsmöten med israeliska ungdomar i Tel Aviv – under den tid när drömmen om israelisk-palestinsk fred fortfarande var levande.

En tid som verkar avlägsen nu inte minst efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 och det blodiga Gazakriget. – Om man pressar människor kommer de till slut att explodera. Men jag är mot våld, jag drömmer fortfarande om en tvåstatslösning. Det är ännu möjligt, vi kan leva sida vid sida, säger han.

Utanför Beit Sahour, en kristen palestinsk stad lite längre norrut, pekar Aviv Tatarsky på tre små hus uppe på en kulle. – Det är utposten Yatziv som byggdes i november. Regeringen har redan godkänt den som ny bosättning. Den ska hindra palestinska Beit Sahour från att expandera, i 20 år har regeringen sagt nej till en bosättning där men nu går det snabbt, säger han





