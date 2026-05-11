Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu Expects to Dismantle US Military Aid

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed his intention to withdraw the country's dependence on American economic support for military cooperation, stating that 'I want to minimize the American economic support to zero, the economic aspect of the military cooperation we have.

Israel s premiärminister Benjamin Netanyahu vill att landet ska klara sig utan det ekonomiska stödet från USA för det ”militära samarbetet” länderna emellan, säger han i CBS-programmet 60 minutes.

– Jag vill minska det amerikanska ekonomiska stödet till noll, den ekonomiska delen av det militära samarbetet vi har. För vi får 3,8 miljarder dollar per år, och jag tror att det är dags att vi vänjer av oss det resterande militära stödet, säger Netanyahu i programmet. Låt oss börja nu och göra det under det kommande årtiondet.

Premiärministern frågades också om Irankriget i intervjun, och gav bland annat beskedet att det "inte är över"

Premiärministern frågades också om Irankriget i intervjun, och gav bland annat beskedet att det "inte är över"





