Israeliska attacker fortsätter i Libanon, explosion i Järfälla och andra nyheter

En sammanfattning av aktuella nyheter: Israeliska attacker i Libanon kräver liv, en explosion inträffade i Järfälla, kidnappade fritogs i Nigeria, Iran tros ha kvar ballistiska robotar, en man rånades på sin bil, sprängladdning hittades i Serbien nära gasledning, och USA hotar Iran.

Israeliska attacker mot Libanon fortsätter att skörda dödsoffer. En lägenhetsbyggnad i en stad öster om Beirut träffades av en attack, vilket resulterade i tre döda och tre skadade. Enligt libanesiska hälsomyndigheter har över 1 400 personer, varav nästan 130 barn, dödats i israeliska angrepp sedan krigets inledning. Över en miljon libaneser har tvingats på flykt. Samtidigt inträffade en misstänkt explosion vid en lagerlokal i Järfälla natten mot måndag, där en fönsterruta förstördes.

Polisen utreder händelsen, och räddningstjänsten uppger att inga bränder uppstod. I Nigeria har militären fritagit 31 personer som kidnappades under en påskgudstjänst. En eldstrid utbröt med kidnapparna, vilket ledde till att gisslan släpptes. Sju personer, varav fem civila, dödades i samband med kidnappningen och fritagningen. \I en annan utveckling uppskattar en israelisk underrättelseofficer att Iran fortfarande har över 1 000 ballistiska robotar som kan nå Israel. Den anonymiserade överstelöjtnanten uttryckte oro över Irans fortsatta förmåga att attackera. Iran tros ha haft cirka 2 000 sådana robotar före kriget, varav över 500 har avfyrats mot Israel. Dessutom uppskattas Hizbollahmilisen i Libanon ha tusentals raketer som kan nå Israel. I Nacka kommun rånades en man på sin BMW på påskdagen. Mannen larmade polisen och uppgav att han rånades med ett vapen. Bilen hittades senare voltad av vägen, men ingen fanns kvar i bilen när polisen anlände. En förundersökning om grovt rån eller grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel har inletts. \En annan nyhet är upptäckten av en sprängladdning i Serbien nära en gasledning som transporterar rysk gas till Ungern. Ungern har beordrat militären att bevaka ledningen och dess knutpunkter. Ukraina förnekar inblandning i händelsen och antyder att det kan vara en rysk falsk flagg-operation. Slutligen hotar USA:s president att förstöra alla Irans kraftverk om landet inte öppnar Hormuzsundet igen. Presidenten uppgav att om Iran inte följer villkoren, kommer landet att förlora alla sina kraftverk och andra anläggningar. Han antydde också att fred kan vara nära förestående, men varnade för att återuppbyggnaden av Iran skulle ta lång tid. Samtidigt har polisen utfärdat en lavinvarning för Jämtland och Västerbotten, och uppmanar allmänheten att vara försiktig och uppdatera sig om väderprognoser





