Israeliska attacker i Libanon och spänningar med Iran - dödssiffran stiger

Fem personer, varav ett barn, har dödats i israeliska attacker i södra Libanon. Samtidigt har USA beskjutit en tanker på väg mot Iran och förhandlingar om kärnenergiprogrammet pågår. Hormuzsundet är stängt, vilket påverkar globala oljepriser.

Dödssiffran från de israeliska attackerna mot Libanon skrivs upp. Fem personer, varav ett barn, dödades i attacker mot södra Libanon under tisdagen, rapporterar det libanesiska hälsodepartementet.

Ytterligare 48 personer skadades i attackerna. Bland de skadade finns en läkare och annan personal på ett sjukhus som attackerats, uppger departementet i ett uttalande. Attackerna har pågått under dagen, trots att USA:s president Donald Trump en dag tidigare sagt att stridigheterna skulle upphöra. Israel har dödat minst fyra personer i nya attacker mot södra Libanon, rapporterar lokala medier.

Det sker efter att Israel under natten angripits med projektiler från libanesiska Hizbollah - kort efter att USA:s president hävdat att bägge parter lovat att sluta skjuta. På tisdagsmorgonen har flera byar i södra Libanon attackerats, enligt den statliga libanesiska nyhetsbyrån NNA. Israel uppges ha gått till angrepp med drönare och artilleri och dödat minst fyra personer, däribland två syriska jordbrukare. Samtidigt har libanesiska Hizbollah avfyrat raketer under tisdagen.

Rederiet MSC, som har sitt huvudkontor i Genève, uppgav att den första projektilen träffade fartyget när det lämnade hamnen med lots ombord, och att en andra träffade besättningsutrymmet strax därefter. Alla besättningsmedlemmar uppges vara i säkerhet. Enligt den iranska nyhetsbyrån Tasnim ligger den islamiska revolutionsgardets (IRGC) flotta bakom beskjutningen. Det ska handla om kryssningsmissiler.

Israeliska och libanesiska representanter möts för samtal i Washington DC på tisdagen, rapporterar CNN. Israel och Libanon representeras av respektive lands ambassadörer i USA. Samtalen leds av biträdande nationella säkerhetsrådgivaren Mike Needham samt hans efterträdare Dan Holler. Mötet sker samtidigt som Israel utför nya attacker i södra Libanon och libanesiska Hizbollah har avfyrat raketer under tisdagen.

USA:s militär har beskjutit en tanker på väg mot den iranska ön Kharg, uppger militärkommandot Centcom på X. Den Botswana-flaggade tankern ska ha gjorts sjöoduglig efter att ha ignorerat varningar och under en 24-timmarsperiod inte ha lytt order. Ett stridsflygplan besköt enligt Centcom tankern och träffade maskinrummet, vilket gjorde att den inte kan fortsätta mot Iran. Sanktionerna riktar sig bland annat mot den största börsen Nobitex, dess vd och tre av dess medgrundare.

USA:s finansdepartement anklagade Nobitex för att underlätta betalningar kopplade till Irans militär och försök att kringå redan existerande sanktioner mot landet. Uttalandet kommer efter att iranska statliga medier rapporterade att Iran avbrutit samtalen med USA under måndagen med anledning av Israels attacker i Libanon. Ett sådant avbrott ska aldrig ha skett, enligt Trump. Irans högste ledare ayatolla Mojtaba Khamenei har inte synts till sedan hans pappa, tillika landets tidigare ledare, dödades i början av kriget.

Det har lett till spekulationer om Khameneis hälsa och ledarskapsroll i Iran. På tisdagen säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att han tror att Irans högste ledare lever - och att Khamenei börjar ta en mer aktiv roll i Teheran. Jag tror att det finns tecken som tyder på att han i allt högre grad engagerar sig på något plan, säger Rubio.

USA:s förhandlingsgrupp har inte erbjudit Iran sanktionslättnader för att Hormuzsundet ska öppna igen, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio, enligt Reuters. Eventuella sanktionslättnader kommer att vara kopplade till Teherans kärnenergiprogram, enligt Rubio. Han tillägger att förhandlingar om det omtalade programmet skulle kunna ta månader. Sedan USA och Israel attackerade Iran den 28 februari har Hormuzsundet, där en femtedel av världens olja vanligtvis passerar, i stort sett varit stängt.

Det har lett till höjda oljepriser globalt och en oro för hur världsekonomin kommer att påverkas om Hormuzsundet förblir stängt en längre period. Iran har gått med på att diskutera delar av landets kärnenergiprogram, som man tidigare inte varit villig att ta upp, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio, enligt Reuters. Rubio tillägger samtidigt att Irans nu är berett att diskutera ämnet inte är en garanti för att samtalen kommer att leda till ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran.

Vita huset har upprepade gånger sagt att ett mål med kriget i Iran är att landet inte ska kunna utveckla kärnvapen. Iran har å sin sida länge sagt att deras kärnenergiprogram endast är tänkt att användas i fredliga syften





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